Vasto, Grande partecipazione di pubblico a Punta Penna per il Solstizio d’Estate

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Pienone di pubblico, questa mattina domenica 21 giugno, nel piazzale della Chiesa di Santa Maria di Pennaluce a Punta Penna per il tradizionale appuntamento con il Coro Polifonico Stella Maris per il concerto del Solstizio d’estate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tanti applausi ed apprezzamenti anche quest’anno per l’ attesissimo evento giunto alla dodicesima edizione, organizzato nel giorno dell’ingresso della bella stagione e in collaborazione con l’Histonium Ballet Center. I coristi del Coro Polifonico Stella Maris i componenti del Gruppo Danze e Strumenti Medievali diretti dal maestro Paola Stivaletta, e le ballerine dell’Histonium Ballet Center, coordinate da Angiola Saraceni e dalla coreografa Eleonora Galante, dallo spuntare del sole, hanno proposto un apprezzato programma intorno al fuoco di un braciere, con una ricercata performance di letture, versi, canti e danze – Le letture sono state scritte da Fabio Lanza ed interpretate dallo stesso autore e da Vincenzo La Verghetta – viene evidenziato sul sito web. “Festeggiare il giorno più lungo dell’anno che segna l’inizio dell’estate, ha origini antichissime in tutte le religioni delle civiltà più antiche ed è celebrato in tantissime città con feste, concerti, falò, danze – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una tradizione antichissima che si fonde con la storia di San Giovanni Battista”, è stato ricordato nel corso dell’evento che si è chiuso con una parte sacra all’interno della Chiesa di Santa Maria di Pennaluce – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’assessore alla Cultura e al Turismo, Nicola Della Gatta, ha dichiarato a margine dell’evento: “Il solstizio d’estate ci conduce nel periodo più attivo della nostra comunità. Tantissimi concittadini e turisti hanno voluto partecipare al tradizionale avvio della stagione più bella dell’anno – aggiunge testualmente l’articolo online. I canti del Coro Polifonico Stella Maris, nella suggestiva cornice di Pennaluce, ci hanno raccolto in un abbraccio collettivo capace di legare passato e presente facendoci sentire l’armonia del creato in cui abbiamo la fortuna di vivere – si apprende dalla nota stampa. Nella giornata mondiale dedicata alla musica, grazie all’intera famiglia corale a cominciare dalla meravigliosa Paola Stivaletta – viene evidenziato sul sito web. Grazie alle bravissime danzatrici dell’Histonium Ballet Center e alla sua anima, la grande maestra Angela Saraceni – precisa la nota online. Un plauso a Fabio Lanza e a Vincenzo La Verghetta per le letture proposte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Buona estate Vasto!”

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it