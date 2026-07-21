Vasto, Grande successo di pubblico per Walter Veltroni al Vasto d’Autore Festival

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Una splendida cornice di pubblico ha accolto ieri sera, nei Giardini di Palazzo d’Avalos, lo spettacolo di Walter Veltroni, protagonista dell’unica tappa abruzzese inserita nel cartellone del Vasto d’Autore Festival.Un pubblico numeroso e attento ha seguito l’intenso racconto proposto dal giornalista, scrittore, regista ed ex sindaco di Roma, Walter Veltroni alternando momenti di riflessione ad altri di autentico divertimento – Applausi per la straordinaria esibizione del pianista Gabriele Rossi che ha affiancato Veltroni sul palco – riporta testualmente l’articolo online. La serata ha confermato ancora una volta il valore culturale del Vasto d’Autore Festival, la rassegna guidata dalla direttrice artistica Patrizia Angelozzi che, anno dopo anno, porta in città protagonisti di primo piano del panorama culturale italiano, offre al pubblico occasioni di incontro, approfondimento e spettacolo di altissimo livello in una dei luoghi più suggestivi della città.Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Menna e dall’assessore alla Cultura, Nicola Della Gatta che hanno sottolineato il successo dell’iniziativa e la straordinaria partecipazione registrata – viene evidenziato sul sito web. «La risposta del pubblico – dichiarano il sindaco e l’assessore alla Cultura – conferma quanto il Vasto d’Autore Festival sia ormai un appuntamento consolidato e atteso dell’estate vastese – si apprende dalla nota stampa. Avere ospitato Walter Veltroni per la sua unica data in Abruzzo rappresenta motivo di orgoglio per la nostra città e testimonia la qualità di una programmazione che continua a distinguersi per prestigio e spessore culturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ringraziamo il pubblico per la calorosa partecipazione e tutti coloro che contribuiscono, con professionalità e passione, alla riuscita della manifestazione».Il prossimo appuntamento del Vasto d’Autore Festival è in programma domani mercoledì 22 luglio alle ore 21:00 all’Arena Ennio Morricone con Marco Travaglio e “Lectio: Stragi del 1992: cosa vogliono farci dimenticare”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it