Vasto, I fiori avranno tempo per me il 25 novembre al Teatro Rossetti

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:La sezione ANPI Vittorio Travaglini di Vasto, in collaborazione con la CGIL di Chieti ed il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Vasto, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, promuove martedì 25 novembre alle 21.00 presso il Teatro Rossetti lo spettacolo teatrale “I fiori avranno tempo per me”, realizzato dal Teatro del Krak con la consulenza del Centro Antiviolenza “Non Sei Sola” di Ortona, basato sulla storia vera di una donna vittima di violenza che intraprende un percorso di rinascita grazie al supporto del Centro, raccontata con autenticità e rispetto, per rendere tangibile l’impatto della violenza e la difficoltà di superare i traumi.Attraverso una messa in scena intensa, il dramma della violenza di genere viene affiancato dal tema del coraggio e della resilienza, mostrando come il sostegno psicologico, fisico ed economico possa favorire un cambiamento – Il lavoro teatrale intende sensibilizzare sul tema della violenza di genere, promuovendo la prevenzione con particolare attenzione alle giovani generazioni e vuole essere allo stesso tempo un atto di denuncia e un invito all’azione, ricordando al pubblico che il cambiamento inizia dalla consapevolezza e dal coraggio di affrontare la realtà.“La nostra amministrazione rinnova con fermezza l’impegno nel contrasto a ogni forma di abuso, discriminazione e sopraffazione – Martedì 25 novembre, il Teatro Rossetti – hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – ospiterà un’opera intensa e profondamente umana – si legge sul sito web ufficiale. Desideriamo ricordare che nessuna deve sentirsi sola e che la comunità ha il dovere di proteggere e ascoltare – recita la nota online sul portale web ufficiale. La violenza contro le donne non è un fatto privato: è una ferita collettiva che riguarda tutti noi”.“I fiori avranno tempo per me, per noi, per tutti – precisa la nota online. Spiegare la violenza è complesso – recita il testo pubblicato online. Raccontare una storia di violenza è impossibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ogni parola, dalla più semplice alla più arguta, è sempre sbagliata – “È una storia vestita di nero” cantava De Andrè; la nostra è vestita di rosa, come il colore dei fiori, come il fiocco di una bambina sulla culla – viene evidenziato sul sito web. Il 25 novembre non è rosa, ma è tutti i colori dell’arcobaleno – riporta testualmente l’articolo online. È la rinascita, la lotta, la vita – si apprende dal portale web ufficiale. Antonio Tucci, regista e drammaturgo di Ortona, con questo spettacolo rende omaggio alla storia reale di una donna vera e nel farlo non sceglie la parola, ma la poesia del corpo”. (Asia Vitullo) TUTTA LA CITTADINANZA È INVITATA AD INTERVENIRE

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it