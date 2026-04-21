Vasto, IILOVE Festival 2026: Joan Thiele sul palco del Love Village

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Dopo il primo annuncio che ha già acceso l’interesse del pubblico, prende ufficialmente forma il calendario di IILOVE Festival 2026, che torna a Vasto con una proposta rinnovata e ancora più ambiziosa – Saranno tre le date principali di questa edizione: 1, 16 e 17 agosto, all’interno del Love Village, che anche quest’anno ospiterà il festival.Si parte il 1 agosto con i Mind Enterprises, progetto dal respiro internazionale che negli ultimi anni ha portato il proprio sound sui principali palchi europei, arrivando fino al Coachella e confermandosi come una delle realtà più interessanti della scena contemporanea – Il 16 agosto salirà sul palco Joan Thiele, tra le voci più riconoscibili del panorama italiano, che ha partecipato alla edizione del Festival di Sanremo 2025 con il brano “Eco”. Nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il David di Donatello per la migliore canzone originale con “Proiettili (ti mangio il cuore)”.Tra le novità di questa edizione l’appuntamento all’alba del 17 agosto: un’esperienza immersiva che accompagnerà il pubblico dalle prime luci del giorno, trasformando la spiaggia in uno spazio sospeso tra musica, natura ed emozione – si apprende dalla nota stampa. Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito, grazie alle sinergie attivate con partner e sponsor che hanno scelto di sostenere il progetto e contribuire alla crescita culturale e turistica del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Per rivivere l’atmosfera dell’edizione precedente è disponibile l’aftermovie ufficiale 2025 al seguente link: IILOVE FESTIVAL 2025 16/17 Agosto – Aftermovie – YouTube Il Sindaco Francesco Menna ringrazia tutti i partner e le realtà coinvolte per il sostegno e la collaborazione nella realizzazione del progetto, sottolineando l’importanza di iniziative come questa per la crescita culturale e turistica della città.«Questo è solo un primo assaggio della programmazione estiva» – aggiunge Nicola Della Gatta, Assessore alla Cultura e al Turismo – «Il Love Village sarà uno dei fulcri degli eventi dell’estate vastese, con un calendario ricco di appuntamenti pensati per coinvolgere pubblici diversi e valorizzare il territorio».Nei prossimi giorni verranno annunciati ulteriori dettagli e nuovi ospiti che completeranno il programma dell’edizione 2026.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it