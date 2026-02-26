Vasto, Il 1° marzo al Teatro Rossetti il concerto “Dagli albori dell’800, due secoli di musica”

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Domenica 1° marzo 2026, alle ore 18:00 è in programma il concerto “Dagli albori dell’800, due secoli di musica”. Lo spettacolo vede protagonisti il violinista Francesco D’Orazio e il pianista Giampaolo Nuti, interpreti di rilievo internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il programma attraversa due secoli di repertorio con musiche di Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel e Johannes Brahms, offrendo un viaggio musicale tra classicismo, romanticismo e modernità. «Invitiamo tutta la cittadinanza – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – a partecipare a questo appuntamento, un’occasione preziosa per ritrovarsi a teatro, condividendo momenti di qualità e buona musica insieme – Eventi come questo arricchiscono la vita della nostra comunità rendendo il teatro un luogo vivo, aperto e partecipato – aggiunge testualmente l’articolo online. Vi aspettiamo numerosi». Per informazioni e biglietti: https://teatrorossetti.it/biglietti.

