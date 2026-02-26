- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Febbraio 26, 2026
Attualità

Vasto, Il 1° marzo al Teatro Rossetti il concerto “Dagli albori dell’800, due secoli di musica”

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Domenica 1° marzo 2026, alle ore 18:00 è in programma il concerto “Dagli albori dell’800, due secoli di musica”. Lo spettacolo vede protagonisti il violinista Francesco D’Orazio e il pianista Giampaolo Nuti, interpreti di rilievo internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il programma attraversa due secoli di repertorio con musiche di Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel e Johannes Brahms, offrendo un viaggio musicale tra classicismo, romanticismo e modernità. «Invitiamo tutta la cittadinanza – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – a partecipare a questo appuntamento, un’occasione preziosa per ritrovarsi a teatro, condividendo momenti di qualità e buona musica insieme – Eventi come questo arricchiscono la vita della nostra comunità rendendo il teatro un luogo vivo, aperto e partecipato – aggiunge testualmente l’articolo online. Vi aspettiamo numerosi». Per informazioni e biglietti: https://teatrorossetti.it/biglietti.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it

 

