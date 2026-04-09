Vasto, Il 12 aprile al Teatro Rossetti di Vasto appuntamento con “Il grande jazz”

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Teatro Rossetti di Vasto ospita, domenica 12 aprile 2026 alle ore 19:00, un appuntamento imperdibile dedicato agli appassionati di musica: “Il grande jazz”, concerto che vedrà protagonista uno dei pianisti più apprezzati della scena internazionale, Danny Grissett, accompagnato da Josh Ginsburg al basso e Francesco Ciniglio alla batteria – si apprende dal portale web ufficiale. Un concerto che si preannuncia come un viaggio nel linguaggio del jazz contemporaneo, tra virtuosismo, sensibilità ed eleganza – si apprende dal portale web ufficiale. Originario di Los Angeles, Grissett è oggi tra i musicisti più richiesti nei festival di tutto il mondo – aggiunge testualmente l’articolo online. Formatosi accanto a grandi maestri come Barry Harris, Kenny Barron e Herbie Hancock, ha iniziato giovanissimo ad esibirsi con figure leggendarie del jazz , affermandosi rapidamente come protagonista della scena musicale di Los Angeles. Dal 2003 vive a New York, dove ha consolidato una brillante carriera collaborando con artisti di primo piano: è riconosciuto dalla critica come uno dei principali pianisti della scena jazz internazionale – si apprende dalla nota stampa. «Questo appuntamento rappresenta un’opportunità straordinaria per la nostra città di accogliere artisti di fama globale e offrire al pubblico un’esperienza culturale di altissimo livello – riporta testualmente l’articolo online. Il Teatro Rossetti si conferma ancora una volta luogo privilegiato per la grande musica e per l’offerta culturale del territorio», dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – viene evidenziato sul sito web. Si ricorda che lo spettacolo del 29 marzo 2026 “Nel 50° anniversario di D. Šostakovič” si svolgerà il 26 aprile – Per informazioni e biglietti: https://teatrorossetti.it/biglietti.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it