Vasto, Il 12 E 13 AGOSTO A VASTO APPRODA IL DIORAMA FESTIVAL

Il DIORAMA Festival giunge per la prima volta a Vasto, al Portale San Pietro, nei giorni 12 e 13 Agosto 2023 dalle ore 18.00 con ingresso gratuito – È un evento promosso da Paolo Cicalini, direttore artistico della DIORAMA APS, in collaborazione con l’Associazione Grido APS, l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Vasto – Si tratta di un Festival itinerante nei posti più suggestivi d’Abruzzo, giunto nel 2023 alla sua terza edizione, già ospitato a Montesilvano, Pescara, Francavilla e Loreto Aprutino, in cui protagonisti assoluti sono l’arte, la musica e la cultura per riscoprire le meraviglie della nostra Regione – La manifestazione è patrocinata oltre che dal Comune di Vasto anche dal Ministero del Turismo, con l’alto patrocinio della Giunta e del Consiglio della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Oltre agli artisti già affermati soprattutto nel circuito indie ci saranno anche quelli di nuova generazione iscritti al Registro dei Giovani Artisti – aggiunge la nota pubblicata. Il genere musicale spazierà dal Nu jazz all’Elettronica, passando per l’Hip Hop, il cantautorato contemporaneo e la Disco – Di seguito il programma dettagliato delle due giornate: Sabato 12 Agosto LA MUSICA: main act di The Tangram, live di Umberto Palazzo con Michelangelo Del Conte, dj set di Tgrrr e Pacchiani – Domenica 13 Agosto LA MUSICA: main act di LNDFK e live di Sevenpier e Neeno, dj set di Young De Niro & Jenny Savana (Maledetta Discoteca) e Wokem Bemo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’ARTE VISIVA: sabato 12 e domenica 13 agosto “(P)ITTURA (A)RCAICA (I)INDISSOLUBILE (N)EL (T)EMPO”, una performance di Matteo Capriotti a cura di Gioia Di Girolamo – Tutte le informazioni sono reperibili sulle pagine social del Diorama Festival: https://www.facebook.com/DioramaFestivalfacebook https://instagram.com/dioramafestival?igshid=MzRlODBiNWFlZA== “Siamo soddisfatti di aver nella programmazione estiva il Diorama Festival – dichiara il sindaco, FFrancesco Menna- e di far parte della rete dei Comuni che hanno aderito a questo progetto artistico che merita, per l’alta qualità dell’offerta culturale, il nostro supporto – riporta testualmente l’articolo online. Grazie a tutti coloro che si sono impegnati per l’organizzazione dell’evento”. “La nostra città con il suo splendido centro storico non poteva mancare tra quelle che ospitano questo evento – dichiarano l’assessore alla Cultura, NNicola Della Gattae l’assessora alle Politiche Giovanili, PPaola Cianci- che mette al centro delle sue finalità quella di promuovere le bellezze architettoniche e naturalistiche dei luoghi in cui si svolge – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per questo abbiamo scelto come location il portale della Chiesa di San Pietro, già teatro di diversi concerti, che rappresenta uno degli elementi più caratterizzanti del belvedere di Vasto, da cui si apre la vista sul mare e siamo convinti che susciterà grandi emozioni nei presenti – precisa la nota online. Grazie a Paolo Cicalini per averci coinvolto in questo format – concludono gli assessori – caratterizzato da una spiccata identità nel genere musicale che propone abbinato alla valorizzazione del territorio e per questo siamo convinti che avrà sicuramente continuità in futuro – riporta testualmente l’articolo online. Anche in questo evento troveranno spazio di esibizioni gli artisti le nuove generazioni”.

