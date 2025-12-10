Vasto, Il 14 dicembre appuntamento con il concerto per Tina Modotti

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Dopo il successo dello spettacolo “L’ultima rosa”, andato in scena il 5 dicembre 2025 al Teatro Rossetti, il Club per l’Unesco di Vasto annuncia il prossimo appuntamento della rassegna dedicata a Tina Modotti: domenica 14 dicembre, alle ore 18:00, presso il Teatro Rossetti, si terrà il “Concerto per Tina”, con Nicole Massanisso (voce), Francesco D’Alessandro (basso) e Raffaella Zaccagna (letture).«Nel recente monologo di Alice Valente Visco, Tina Modotti – spiega l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta che ha portato i saluti del sindaco Francesco Menna – è tornata in vita come simbolo universale di libertà, impegno e patrimonio culturale condiviso – Attraverso parole intense, l’attrice ha restituito la complessità di una donna che ha attraversato il Novecento con la forza delle idee e la potenza delle immagini, ricordando quanto la cultura possa essere strumento di emancipazione, dialogo e coesione tra popoli.Valori pienamente riconosciuti dall’Unesco – riporta testualmente l’articolo online. Il percorso dedicato a Tina Modotti rappresenta per la nostra città un momento di profonda riflessione sul valore della cultura come strumento di dialogo, libertà e crescita collettiva – Invitiamo la cittadinanza a partecipare al prossimo e ultimo appuntamento».

