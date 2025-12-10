- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Dicembre 10, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàVasto, Il 14 dicembre appuntamento con il concerto per Tina Modotti
Attualità

Vasto, Il 14 dicembre appuntamento con il concerto per Tina Modotti

- Spazio Pubblicitario 02 -

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Dopo il successo dello spettacolo “L’ultima rosa”, andato in scena il 5 dicembre 2025 al Teatro Rossetti, il Club per l’Unesco di Vasto annuncia il prossimo appuntamento della rassegna dedicata a Tina Modotti: domenica 14 dicembre, alle ore 18:00, presso il Teatro Rossetti, si terrà il “Concerto per Tina”, con Nicole Massanisso (voce), Francesco D’Alessandro (basso) e Raffaella Zaccagna (letture).«Nel recente monologo di Alice Valente Visco, Tina Modotti – spiega l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta che ha portato i saluti del sindaco  Francesco Menna – è tornata in vita come simbolo universale di libertà, impegno e patrimonio culturale condiviso – Attraverso parole intense, l’attrice ha restituito la complessità di una donna che ha attraversato il Novecento con la forza delle idee e la potenza delle immagini, ricordando quanto la cultura possa essere strumento di emancipazione, dialogo e coesione tra popoli.Valori pienamente riconosciuti dall’Unesco – riporta testualmente l’articolo online. Il percorso dedicato a Tina Modotti rappresenta per la nostra città un momento di profonda riflessione sul valore della cultura come strumento di dialogo, libertà e crescita collettiva – Invitiamo la cittadinanza a partecipare al prossimo e ultimo appuntamento».

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it