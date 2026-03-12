Vasto, Il 15 marzo al Teatro Rossetti il concerto “Il grande jazz”

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Domenica 15 marzo 2026, alle ore 18:00 al Teatro Rossetti di Vasto è in programma il concerto “Il grande jazz”. Lo spettacolo vedrà protagonista il trio formato da Logan Richardson (alto sax), Harish Raghavan (contrabbasso) e Jeff “Tain” Watts (batteria). Nativo di Kansas City, Missouri, classe 1980, Logan Richardson è da anni uno degli alto sassofonisti più innovativi della scena jazz internazionale – si apprende dalla nota stampa. Il suo linguaggio musicale caratterizzato da un approccio non convenzionale e da una forte coerenza espressiva lo ha portato a distinguersi sin dagli esordi nell’area più avanzata del post-bop contemporaneo, collaborando con tanti musicisti. «Ospitare artisti di fama internazionale rappresenta – per il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – non solo un arricchimento per la nostra stagione concertistica, ma anche un segnale forte dell’attenzione che l’Amministrazione dedica alla diffusione della musica e alla valorizzazione dei linguaggi contemporanei del jazz. Invitiamo tutti i cittadini e gli appassionati a partecipare a questa serata che si preannuncia straordinaria». Si ricorda che lo spettacolo del 29 marzo 2026 “Nel 50° anniversario di D. Šostakovič” si svolgerà il 26 aprile – si apprende dalla nota stampa. Per informazioni e biglietti: https://teatrorossetti.it/biglietti.

