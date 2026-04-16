Vasto, Il 18 aprile al Teatro Rossetti di Vasto appuntamento con “La cerimonia del massaggio”

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Sabato 18 aprile 2026, alle ore 21:00, al Teatro Rossetti di Vasto andrà in scena “La cerimonia del massaggio” di Alan Bennett, interpretata da Gianluca Ferrato – Lo spettacolo, con la traduzione di Anna Marchesini, la drammaturgia di Tobia Rossi e la regia di Roberto Piana e Angelo Curci, si avvale delle scene di Francesco Fassone, delle luci di Renato Barattucci, dei costumi di Agostino Porchietto e dei video di Simone Rosset. La produzione è firmata da Società per Attori – Al centro della narrazione la figura di Padre Geoffrey Jolliffe, sacerdote alle prese con un delicato equilibrio tra fede e identità personale, chiamato a officiare la commemorazione di Clive, massaggiatore dei vip dal passato ambiguo – «La stagione teatrale del nostro Teatro Rossetti – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta –continua a proporre spettacoli di grande qualità e spessore culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La cerimonia del massaggio rappresenta un’occasione importante per offrire al pubblico un teatro intelligente, capace di affrontare temi complessi con profondità e sensibilità. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare numerosi a questo appuntamento, che conferma il ruolo del Teatro Rossetti come punto di riferimento culturale per l’intero territorio». Si ricorda che lo spettacolo del 29 marzo 2026 “Nel 50° anniversario di D. Šostakovič” si svolgerà il 26 aprile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per informazioni e biglietti: https://teatrorossetti.it/biglietti.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it