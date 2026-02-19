Vasto, Il 22 febbraio 2026 al Teatro Rossetti il concerto “Suoni dal mondo”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Domenica 22 febbraio 2026, alle ore 18.00, al Teatro Rossetti di Vasto, andrà in scena “Suoni dal mondo” con il Manuel Petti Sextet – Courage, progetto originale guidato dal fisarmonicista e compositore Manuel Petti – precisa il comunicato. Il concerto propone un viaggio sonoro che attraversa musette, tango, samba e swing, in un dialogo continuo tra scrittura e improvvisazione, nel solco della tradizione jazzistica internazionale e della contaminazione world. Il progetto prende il nome dall’album “Courage” (2022), raccolta di composizioni originali che testimoniano la cifra stilistica di Petti: una sintesi tra radici popolari, ricerca timbrica e apertura globale – Sul palco, insieme a Manuel Petti (fisarmonica), si esibiranno Giuseppe Moffa (chitarre), Oreste Sbarra (batteria), Lorenzo Mastrogiuseppe (basso e contrabbasso),Marco Molino (vibrafono e percussioni) e Sebastiano Ragusa (sassofoni). «La stagione concertistica del nostro Teatro Rossetti – dichiarano con soddisfazione il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – continua a distinguersi per la capacità di coniugare qualità, innovazione e apertura internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con “Suoni dal mondo” accogliamo qui a Vasto un progetto musicale di respiro globale, che valorizza il dialogo tra culture e linguaggi sonori differenti – precisa la nota online. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare». Per informazioni e biglietti: https://teatrorossetti.it/biglietti.

