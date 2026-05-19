Vasto, Il 22 maggio la presentazione di “Un Vastesissimo Favolando”

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 17:00, l’auditorium dell’Ufficio Attività Culturali di Vasto, in via Michetti, ospiterà la presentazione del libro “Un Vastesissimo Favolando” di Domenica Di Pasquale, insegnante e autrice vastese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’evento, con ingresso libero, è patrocinato dal Comune di Vasto, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara e dalla Rete Culturale della Città del Vasto – riporta testualmente l’articolo online. Il volume, edito da Tabula Fati e vincitore del tredicesimo premio dell’editoria abruzzese per la narrativa per bambini, accompagna i lettori in un viaggio fantastico tra monumenti, luoghi simbolo e tradizioni della città, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla conoscenza e alla tutela del patrimonio culturale – Previsti, oltre i saluti della soprintendente, archeologa Chiara Delpino, i contributi musicali di Laura Vinciguerra – «Attraverso la cultura e la narrazione – per il sindaco Francesco Menna – possiamo rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità e trasmettere alle nuove generazioni il valore della storia e delle radici di Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo libro rappresenta un prezioso strumento educativo e culturale capace di raccontare la città con uno sguardo originale e coinvolgente». «Sostenere iniziative come questa significa investire nella promozione culturale e turistica del territorio – La valorizzazione dei nostri luoghi attraverso il linguaggio delle favole contribuisce a rendere il patrimonio storico e artistico accessibile a tutti», aggiunge l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – viene evidenziato sul sito web. «La lettura, la fantasia e la creatività sono strumenti utili per la crescita delle ragazze e dei ragazzi – Quest’opera riesce a coniugare educazione, identità territoriale e creatività, offrendo ai giovani un modo nuovo di conoscere la propria città», sottolinea l’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione Paola Cianci.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it