Vasto, Il 22 marzo bolle di sapone e clownerie presso il Teatro Figlie della Croce

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Il Consorzio Matrix, nell’ambito del Progetto SAI, con il patrocinio del Comune di Vasto e dell’Assessorato alle Politiche Sociali promuove lo spettacolo “SUPERIRIS 3000” – Bolle di sapone e clownerie presso il Teatro Figlie della Croce, Domenica 22 marzo alle Ore 18.00.L’Ingresso è gratuito con prenotazione – si apprende dalla nota stampa. L’iniziativa nasce con una finalità sociale chiara: favorire l’incontro autentico tra le famiglie creando uno spazio condiviso in cui conoscersi, riconoscersi e costruire relazioni attraverso il linguaggio universale del teatro e la magia delle bolle di sapone, vogliamo promuovere inclusione, dialogo interculturale e coesione sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Occasioni come questa contribuiscono a superare distanze e stereotipi, trasformando l’accoglienza in un’esperienza concreta di partecipazione e cittadinanza attiva – si apprende dal portale web ufficiale. «Lo stupore dei più piccoli diventa così il punto di partenza per un messaggio più grande: una comunità cresce quando sa aprirsi, incontrarsi e condividere momenti di bellezza – si apprende dal portale web ufficiale. ” hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Politiche Sociali Anna Bosco “grazie al Consorzio Matrix, a Rosa Milano, Valentina Di Petta e tutti gli operatori e beneficiari del progetto Sai per aver pensato un momento di festa dedicato ai più piccoli».

