Vasto, Il 23 maggio si rinnova l’appuntamento con “Due Note a Vasto”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Torna “Due Note a Vasto 2026”, l’evento musicale e culturale dedicato ai giovani, alla creatività e alla condivisione, in programma sabato 23 maggio dalle ore 16.30 in Piazza della Repubblica – L’iniziativa, promossa dai Salesiani Don Bosco, patrocinata dal Comune di Vasto, assessorato alla Cultura e al Turismo e assessorato alle Politiche giovanili, offrirà un pomeriggio e una serata all’insegna della musica dal vivo, dell’intrattenimento e della partecipazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sul palco si alterneranno numerosi artisti e band del territorio, insieme alla partecipazione speciale dei Plasma, protagonisti di “Amici 25”. Gli ospiti che saliranno sul palco sono: Lpdm, Riccardo Crisante, gli Sketch, Dr Cartman e I Cartoni Animali – aggiunge la nota pubblicata. Gli artisti emergenti partecipanti sono: Asteria, Emozione Nomade, Utopia, Troyamaki, Pensierintrusipensieri, Melma, Fascal, One SAM Band, Spike-X, Stre, Zenith, Giulia Caselli, Mario Catalano e Havana Moon. Previsti inoltre spazi dedicati ai più piccoli con area giochi, gonfiabili, animazione e stand food & drink. Il tema scelto per l’edizione 2026, condotta dai vastesi Filippo Giancola e Alessandra Di Santo, è “C’è spazio per tutti!”, che rappresenta il messaggio centrale della manifestazione: costruire occasioni inclusive di incontro e valorizzazione dei talenti giovanili.«Eventi come questo – per il sindaco Francesco Menna – dimostrano quanto sia importante investire nei giovani e nella cultura – si legge sul sito web ufficiale. Piazza della Repubblica diventerà un luogo aperto alla musica, alla creatività e alla partecipazione, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nel sostenere iniziative capaci di coinvolgere famiglie, associazioni e nuove generazioni».«Due Note a Vasto – afferma l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – è un appuntamento che unisce spettacolo e promozione del territorio – recita il testo pubblicato online. La presenza di artisti emergenti e ospiti speciali contribuirà a rendere la città ancora più viva e attrattiva – Continuiamo a lavorare per offrire occasioni culturali di qualità accessibili a tutti».«Due Note è tornato ad essere un appuntamento fisso per la nostra città – sottolinea l’assessora alle Politiche giovanili Paola Cianci – e noi lo sosteniamo con convinzione perché è un evento inclusivo, partecipato e valorizza le nuove generazioni – Il messaggio “C’è spazio per tutti!” racconta la volontà di dare voce alle ragazze e ai ragazzi, alle loro passioni e ai loro talenti, favorendo momenti di socialità positiva in un luogo simbolo di aggregazione e condivisione».

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it