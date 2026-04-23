Vasto, Il 25 e il 26 aprile gli ultimi due spettacoli della stagione 2025-2026 al Teatro Rossetti

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Saranno gli spettacoli “Don Chisciotte”, in programma il 25 aprile alle ore 21:00, e il concerto di musica da camera “Archi musicali tra XIX, XX e XXI secolo”, in programma il 26 aprile alle ore 19:00, i prossimi e ultimi appuntamenti della stagione 2025-2026 del Teatro Rossetti di Vasto – Il primo evento porterà in scena la travolgente Tragicommedia dell’arte di Stivalaccio Teatro, una rilettura originale e visionaria del capolavoro di Cervantes, tra comicità, improvvisazione e riflessione sui temi della libertà e del sogno – Il secondo appuntamento sarà affidato ai musicisti Danilo Squitieri al violoncello ed Enzo Oliva al pianoforte: Approfittando dell’appena concluso cinquantesimo anniversario della scomparsa del compositore e pianista sovietico Šostakovič, i due concertisti ripercorreranno grandi capolavori della letteratura cameristica fino ai nostri giorni. «Con questi due appuntamenti – commentano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – si conclude una stagione straordinaria, che ha saputo offrire al pubblico un percorso di grande qualità tra prosa e musica – si legge sul sito web ufficiale. La scelta di chiudere con “Don Chisciotte” e con il concerto dedicato a Šostakovič rappresenta il senso di una programmazione che ha unito grandi interpreti, linguaggi diversi e una proposta culturale capace di coinvolgere e crescere insieme al territorio – riporta testualmente l’articolo online. È una conclusione significativa che valorizza il dialogo tra musica e prosa come cifra distintiva dell’intera stagione». Il direttore artistico Raffaele Bellafronte, ringraziando il sindaco e l’assessore alla Cultura per aver sempre appoggiato e sostenuto con grande convinzione il Teatro Rossetti in questi anni, ribadisce che solo attraverso la grande musica, il teatro e l’arte in genere e la cultura si può sviluppare una speciale sensibilità che più facilmente aiuta a comprendere superare le divisioni fra i popoli, oggi più che mai. Per informazioni e biglietti: https://teatrorossetti.it/biglietti.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it