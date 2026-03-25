Vasto, il 27 marzo la presentazione del libro “Matematica fuori dalle regole”

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Venerdì 27 marzo 2026, alle ore 17:00, la Sala polifunzionale del Polo Bibliotecario Comunale “Raffaele Mattioli” intitolata ad Irma Perrotti ospiterà la presentazione del libro, scritto da Daniele Gouthier, edito da Feltrinelli, dal titolo “Matematica fuori dalle regole – Guida di sopravvivenza per genitori e insegnanti”. Dopo i saluti del sindaco di Vasto Francesco Menna e dell’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta, con l’autore dialogherà Marina Gallo, docente dell’Università delle Tre Età di Vasto – recita il testo pubblicato online. «Questa iniziativa – per il sindaco Francesco Menna – rappresenta un’importante occasione per riflettere su un tema centrale come l’insegnamento della matematica, spesso percepita come una materia difficile ma in realtà ricca di potenzialità». «Il libro di Daniele Gouthier – hanno aggiunto l’assessore alla Cultura e al Turismo, Nicola Della Gatta, e il presidente dell’Unitre di Vasto, Elio Baccalà – offre strumenti concreti e spunti preziosi per aiutare genitori e insegnanti ad accompagnare bambini e ragazzi in un percorso di scoperta che superi il pregiudizio, troppo diffusamente condiviso, di un ambito di conoscenze estremamente rigido, fatto solo di regole e procedure». «Il libro di Daniele Gouthier è un invito a entrare nel cuore del linguaggio matematico con curiosità e leggerezza – L’autore si rivolge soprattutto a genitori e insegnanti, offrendo strumenti pratici e riflessioni per accompagnare bambini e ragazzi nell’apprendimento della matematica senza rigidità né ansie da prestazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le “regole” della matematica non sono presentate come imposizioni, ma come opportunità: punti di partenza per esplorare logica, deduzione, scoperta e sperimentazione attraverso tentativi ed errori», aggiunge Marina Gallo, dell’Università delle Tre Età».

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it