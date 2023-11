Vasto, Il 28 ed il 29 Novembre il Consiglio Comunale

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

La prossima settimana torna a riunirsi il Consiglio Comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A darne notizia è il Presidente Marco Marchesani – precisa il comunicato. L’assise civica si terrà in prima convocazione alle ore 17 di martedì 28 novembre ed in seconda convocazione mercoledì 29 novembre, alle 8,30. Questi i punti all’ordine del giorno: Variazione di bilancio di previsione 2023-2025, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., e conseguente variazione al Piano triennale OO.PP. 2023/2025, al DUP 2023-2025, al PIAO 2023- 2025. Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 264 del 31.10.2023 ad oggetto : “ Variazioni d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) – Decreto n.18/2023 PNC Presidenza Consiglio Ministri supporto integrazione ANPR”. Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 262 del 31.10.2023 ad oggetto: “Variazioni d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ( art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 ) – Servizio assistenza specialistica alunni disabili delle scuole dell’obbligo Legge 104/92- art. 13- comma 3”. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da Decreto ingiuntivo 2747/2016, ai sensi dell’ex art. 194, comma 1, lettera A, del D.Lgs. 267/2000. Piano d’area Comunale (PAC). Zona Territoriale C1 E C1*- Residenziale Estensiva – Ambito Nord Ovest. Modifica del perimetro in variante al PRG in attuazione delle risultanze dello studio di Micro Zonazione Sismica (Mzs) approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.82 del 26.09.2014. Ordine del giorno presentato dalla consigliera Maria Molino ed altri n.12 consiglieri, in data 6 novembre 2023, prot. n.71190, sull’ex Casa di Riposo “S.Onofrio”.

