Vasto, Il 28 maggio a Vasto la lampada di Assisi, simbolo del Giro d’Italia

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Il Polo Liceale Pantini-Pudente di Vasto aderisce alla rete nazionale delle Scuole di Pace e sarà protagonista, il prossimo 28 maggio, dell’accoglienza della Lampada di Assisi, simbolo del “Giro d’Italia”, promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per i Diritti Umani, dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace e dalla FondazionePerugia Assisi. “L’iniziativa – ha dichiarato il sindaco Francesco Menna – coinvolgerà scuole, associazioni, parrocchie e istituzioni del territorio in una marcia che partirà dalla sede del Liceo artistico per raggiungere piazza Pudente, trasformando la città in uno spazio di riflessione, partecipazione e impegno collettivo sui temi dei diritti umani, della solidarietà e della convivenza tra i popoli”. “Il nostro Istituto, attivo da anni nella rete nazionale delle Scuole di Pace – dichiara la dirigente scolastica, prof.ssa Anna Orsatti – si prepara con grande entusiasmo ad accogliere la Lampada di Assisi per accompagnarla in corteo fino a piazza Pudente – L’evento rappresenta un’occasione importante per la nostra comunità ed è stato possibile grazie alla volontà del Comune di Vasto, del sindaco Francesco Menna e dell’assessore all’Istruzione Paola Cianci di ospitare una delle tappe del Giro d’Italia, con l’obiettivo di coinvolgere le giovani generazioni nella costruzione di una coscienza fondata sul dialogo, sul rispetto e sulla cooperazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La marcia, al di là del valore simbolico, è diventata un’esperienza di comunità grazie alla convinta adesione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, delle parrocchie e delle tante associazioni che animano la vita culturale e sociale della città. Siamo grati alle centinaia di bambini e bambine, ragazze e ragazzi, ai loro docenti e dirigenti, e a tutti i rappresentanti della società civile per aver condiviso lo spirito dell’iniziativa, perché costruire un futuro migliore significa educare all’ascolto reciproco e alla collaborazione”. “Parlare di convivenza oggi – dichiara l’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione Paola Cianci – significa scegliere da che parte stare – Significa educare le nuove generazioni al rifiuto della violenza, dell’odio, delle discriminazioni e dell’indifferenza – In un tempo attraversato da guerre, popoli costretti alla fuga e diritti umani calpestati in tante parti del mondo, non possiamo limitarci ad assistere in silenzio – recita il testo pubblicato online. La costruzione di una società più giusta non è qualcosa di astratto o rituale – recita la nota online sul portale web ufficiale. È un impegno quotidiano che chiama in causa la politica, le istituzioni, la scuola e ciascuno di noi – precisa il comunicato. Grazie alla Dirigente Anna Orsatti per aver promosso l’iniziativa, a tutte le scuole e associazioni che hanno scelto di aderire, dimostrando che Vasto vuole essere una città capace di promuovere accoglienza, dialogo e solidarietà, perché nessuna comunità può dirsi davvero libera finché continuano a morire civili innocenti, tra cui bambini e bambine, sotto le bombe o sotto il peso della fame e delle disuguaglianze”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 01, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it