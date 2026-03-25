Vasto, Il 28 marzo al Teatro Rossetti lo spettacolo “Mistero Buffo”

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Sabato 28 marzo 2026, alle ore 21:00, sul palco del Teatro Rossetti, andrà in scena lo spettacolo “Mistero Buffo” di Dario Fo e Franca Rame, interpretato da Matthias Martelli e diretto da Eugenio Allegri, produzione del Teatro Stabile di Torino – Considerato il capolavoro di Dario Fo, “Mistero Buffo” rivive attraverso l’interpretazione intensa e coinvolgente di Matthias Martelli, che, solo sul palco e senza artifici scenici, accompagna il pubblico in un viaggio straordinario tra comicità, poesia e riflessione sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Uno spettacolo capace di alternare il riso alla denuncia, nel solco della tradizione dei giullari medievali, offrendo uno sguardo critico e attuale sulla realtà. Con oltre 200 repliche in Italia e all’estero, da Roma a Londra, da Milano a Bruxelles, lo spettacolo ha conquistato pubblico e critica, confermandosi come una delle più efficaci riletture contemporanee dell’opera di Fo e Rame – «Portare a Vasto uno spettacolo come questo significa – per il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – offrire alla città un’occasione di grande teatro, capace di coniugare qualità artistica e riflessione – si apprende dalla nota stampa. Invitiamo tutti a partecipare». Si ricorda che lo spettacolo del 29 marzo 2026 “Nel 50° anniversario di D. Šostakovič” si svolgerà il 26 aprile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per informazioni e biglietti: https://teatrorossetti.it/biglietti.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it