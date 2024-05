Vasto, Il 3 e 4 giugno le date programmate per la disifenstazione

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Le date per il prossimo servizio di disinfestazione:03 GIUGNO 2024 A PARTIRE DALLE ORE 22.00 ALLE 6.00 del giorno successivo DISINFESTAZIONE ADULTICIDA VASTO CONTRADE E VASTO MARINA;04 GIUGNO 2024 A PARTIRE DALLE ORE 23.30 ALLE 6.00 del giorno successivo DISINFESTAZIONE ADULTICIDA VASTO CITTA’;Il programma indicato potrebbe subire variazioni causa condizioni meteo avverse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ricordiamo che saranno utilizzato prodotti registrati presso il Ministero della Salute, in modalità tali da non provocare danni a persone e cose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Raccomandiamo le seguenti precauzioni:- non sostare nelle piazze e nei luoghi esterni durante lo svolgimento del servizio,- non lasciare indumenti stesi all’esterno,- mantenere chiuse le finestre di casa – viene evidenziato sul sito web. Le date per il prossimo servizio di disinfestazione:03 GIUGNO 2024 A PARTIRE DALLE ORE 22.00 ALLE 6.00 del giorno successivo DISINFESTAZIONE ADULTICIDA VASTO CONTRADE E VASTO MARINA;04 GIUGNO 2024 A PARTIRE DALLE ORE 23.30 ALLE 6.00 del giorno successivo DISINFESTAZIONE ADULTICIDA VASTO CITTA’;Il programma indicato potrebbe subire variazioni causa condizioni meteo avverse – si apprende dalla nota stampa. Ricordiamo che saranno utilizzato prodotti registrati presso il Ministero della Salute, in modalità tali da non provocare danni a persone e cose – si apprende dalla nota stampa. Raccomandiamo le seguenti precauzioni:- non sostare nelle piazze e nei luoghi esterni durante lo svolgimento del servizio,- non lasciare indumenti stesi all’esterno,- mantenere chiuse le finestre di casa – viene evidenziato sul sito web.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it