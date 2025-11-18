Vasto, Il 31 dicembre grande festa in Piazza Pudente per l’arrivo del nuovo anno

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Il Comune di Vasto accoglierà l’arrivo del 2026 con un grande evento di Capodanno gratuito e aperto a tutti in Piazza Lucio Valerio Pudente, che la sera del 31 dicembre si trasformerà in un grande dancefloor a cielo aperto grazie al Format 90 Official, il viaggio musicale che farà ballare tutte le generazioni. Ballerini e performer professioniste daranno vita a coreografie spettacolari, accompagnando ogni brano con eleganza, grinta e movimento – riporta testualmente l’articolo online. A rendere l’atmosfera ancora più magica ci saranno un potente Laser Show, suggestivi effetti ledwall e tanti effetti speciali che illumineranno la notte con esplosioni di luci colori ed emozioni. Alla consolle l’inconfondibile stile di DJ Luigi Fioravante farà vibrare la piazza con una selezione irresistibile di hit contemporanee e soprattutto una cascata di musica dance anni ’90 e 2000, per far ballare tutte le generazioni – precisa la nota online. A guidare lo show la voce potente e coinvolgente di Voice Abbo – The Voice, pronto ad animare, emozionare e scandire ogni momento della serata, fino al grande conto alla rovescia – si apprende dal portale web ufficiale. Sul palco anche l’energia pura del gruppo live LPDM, con un sound travolgente e performance cariche di adrenalina, perfette per scaldare l’atmosfera e far cantare l’intera piazza – viene evidenziato sul sito web. “Un mix di musica, animazione e spettacolo per iniziare il nuovo anno con energia pura e divertimento senza sosta” hanno commentato il sindaco Francesco Menna e l’assessore al Turismo Nicola Della Gatta – viene evidenziato sul sito web. “Il concerto di Capodanno sarà una festa di comunità, pensata per vivere insieme la notte più attesa dell’anno nel cuore della Città tra musica, festa e intrattenimento – recita il testo pubblicato online. ”

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it