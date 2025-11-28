Vasto, Il 4 dicembre in Comune il conferimento della Cittadinanza Onoraria a Mons. Bruno Forte

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune: .Il 4 dicembre 2025, alle ore 16.00, l’Aula consiliare del Comune di Vasto ospiterà la cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria a S.E. Mons. Bruno Forte, Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto – «Conferire la cittadinanza onoraria a Mons. Bruno Forte rappresenta – per il sindaco Francesco Menna e l’assessore agli Affari istituzionali e alla Cultura Nicola Della Gatta – un gesto di profonda stima verso una figura che, attraverso il suo impegno pastorale, culturale e intellettuale, ha contribuito in modo significativo alla crescita civile e spirituale del nostro territorio – La sua costante attenzione al dialogo, unita a un’importante produzione teologica riconosciuta a livello nazionale e internazionale, costituisce un patrimonio prezioso per Vasto – Siamo onorati di celebrarne il ruolo, il pensiero e la testimonianza». Al termine ci si sposterà al Teatro Rossetti – precisa la nota online. Qui Mons. Bruno Forte presenterà la sua pubblicazione “Eclissi e ritorno di Dio – riporta testualmente l’articolo online. Teologie del XX secolo”. L’appuntamento sarà introdotto, oltre che dai saluti istituzionali del sindaco Menna e dell’assessore Della Gatta, dall’intervento di Don Gianni Sciorra, Vicario Episcopale per Vasto e per il Vastese, il quale dichiara: «È significativo che il nostro Vescovo, Padre Bruno, nel giorno in cui gli viene riconosciuta la Cittadinanza Onoraria, risponda ad un riconoscimento di stima con un dono di amicizia: il suo ultimo libro – riporta testualmente l’articolo online. Da quando è diventato Sacerdote, Bruno Forte è stato chiamato a servire la Chiesa attraverso la ricerca e l’insegnamento della teologia – si legge sul sito web ufficiale. E, per tutto il tempo del suo Sacerdozio e del suo Episcopato, a ciò Padre Bruno ha affiancato l’impegno corrispondente e urgente di portare la Parola di Dio e di comunicare a tutti la bellezza dell’amore di Cristo, di cui il suo cuore è colmo».

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it