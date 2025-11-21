Vasto, Il 6 e 7 settembre torna il Santa Chiara Wine Festival

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Il centro storico di Vasto si prepara ad accogliere una nuova edizione del Santa Chiara Wine Festival, l’appuntamento dedicato alla valorizzazione del patrimonio enologico e gastronomico del territorio, inprogramma sabato 6 e domenica 7 dicembre dalle 17:00 alle 24:00 presso il Mercato Santa Chiara – L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione con le cantine del territorio e i produttori delle tipicitàgastronomiche vastesi, con il fondamentale supporto dei consorzi e delle associazioni di categoria, impegnati nella promozione e nello sviluppo delle eccellenze locali.Durante le due giornate, dalle 17:00 alle 24:00, i visitatori potranno vivere un percorso di degustazioni tra etichette selezionate, prodotti tipici e incontri con aziende che rappresentano la qualità e la tradizione delterritorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Particolare attenzione è stata riservata anche alla ricettività locale: gli ospiti dei B&B convenzionati riceveranno il kit di degustazione e un calice omaggio, una scelta nata con l’obiettivo di favorire ilsoggiorno in città, distribuire meglio i flussi turistici e contribuire alla sicurezza stradale, incoraggiando gli ospiti a vivere l’evento senza necessità di spostamenti in auto – recita il testo pubblicato online. «Il Santa Chiara Wine Festival rappresenta una vetrina importante per le nostre eccellenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. Iniziative come questa – ha detto il sindaco di Vasto, Francesco Menna – rafforzano il ruolo di Vasto come cittàdell’accoglienza e della qualità, valorizzando il lavoro di produttori, viticoltori e attività del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. La collaborazione attiva con consorzi, associazioni di categoria e strutture ricettive dimostra ancora una volta lacapacità della città di fare rete e promuovere il proprio patrimonio culturale ed enogastronomico».«Il festival è un momento di promozione e rilancio per tutto il comparto produttivo vastese – Un gesto di benvenuto pensato per offrire ai visitatori un’esperienza ancora più completa, accogliente e immersiva, – hadichiarato l’assessore al Commercio, Licia Fioravante, aggiunge nel cuore di un evento che celebra le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. L’iniziativa con i B&B convenzionati, che prevede unomaggio per gli ospiti, nasce con una duplice finalità: incentivare la permanenza in città. Ringraziamo tutte le cantine, i produttori, i consorzi e le associazioni che hanno collaborato con grande professionalità e spirito di condivisione».Il Santa Chiara Wine Festival si conferma così un appuntamento strategico per la promozione della città e del suo tessuto produttivo, unendo cultura, sapori e tradizione in un’esperienza unica nel cuore di Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it