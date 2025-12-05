Vasto, Il 6 e il 7 dicembre appuntamento con le mascotte Disney nel centro di Vasto

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:.Domani e dopodomani, 6 e 7 dicembre 2025, il Natale si accende per i bambini a Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. Il centro storico cittadino ospiterà due pomeriggi di festa e sorrisi, arricchiti dalla presenza delle amate mascotte itineranti Disney (Minnie e Topolino in versione natalizia, Super Mario e Olaf di Frozen). I personaggi partiranno da Piazza Rossetti dalle ore 17:00, pronti a regalare momenti di magia ai più piccoli e alle loro famiglie nelle strade principali del centro storico – «Il Natale è – per il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – un importante momento di festa, soprattutto per i bambini – precisa il comunicato. Vogliamo che Vasto si riempia di luci, colore e serenità, e che ogni famiglia possa vivere un momento speciale nel nostro centro cittadino – Le mascotte Disney rappresentano un immaginario che conquista grandi e piccoli e siamo felici di portare questa atmosfera nel nostro centro storico».

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it