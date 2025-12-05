- Spazio Pubblicitario 01 -
Vasto, Il 6 e il 7 dicembre appuntamento con le mascotte Disney nel centro di Vasto

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:.Domani e dopodomani, 6 e 7 dicembre 2025, il Natale si accende per i bambini a Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. Il centro storico cittadino ospiterà due pomeriggi di festa e sorrisi, arricchiti dalla presenza delle amate mascotte itineranti Disney (Minnie e Topolino in versione natalizia, Super Mario e Olaf di Frozen). I personaggi partiranno da Piazza Rossetti dalle ore 17:00, pronti a regalare momenti di magia ai più piccoli e alle loro famiglie nelle strade principali del centro storico –  «Il Natale è – per il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – un importante momento di festa, soprattutto per i bambini – precisa il comunicato. Vogliamo che Vasto si riempia di luci, colore e serenità, e che ogni famiglia possa vivere un momento speciale nel nostro centro cittadino – Le mascotte Disney rappresentano un immaginario che conquista grandi e piccoli e siamo felici di portare questa atmosfera nel nostro centro storico». 

