Vasto, Il 7 dicembre a Palazzo d’Avalos l’inaugurazione della mostra di arte contemporanea “21”

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:I musei civici di Palazzo d’Avalos tornano ad accogliere la mostra d’arte contemporanea “21”. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Vasto e curata da Giuseppe Muzii, sarà aperta dal 7 dicembre 2025 (inaugurazione alle ore 18:00) fino al 3 febbraio 2026, con ingresso gratuito – riporta testualmente l’articolo online. Protagonisti dell’iniziativa, alla seconda edizione, ventuno artisti locali, selezionati per mettere in luce il talento e la creatività della nostra comunità. «Nel suggestivo scrigno di Palazzo d’Avalos – dichiara il sindaco Francesco Menna – torna protagonista la vitalità culturale del nostro territorio, attraverso l’esposizione delle produzioni d’arte contemporanea di tanti concittadini – precisa il comunicato. Una meritoria opera di valorizzazione fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, in particolare dall’assessorato alla Cultura, che può e deve costituire la spinta verso la necessità di investire, socialmente prima ancora che economicamente, sul tessuto culturale e le sue infinite potenzialità». «Un percorso abilmente strutturato dal caro Giuseppe Muzii, un mosaico di esperienze artistiche che, sono certo, saprà affascinare tanti concittadini e turisti – aggiunge la nota pubblicata. Grazie di cuore – aggiunge l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – agli artisti selezionati per la generosità con cui hanno sposato questo progetto e, soprattutto, perché hanno scelto di mettere in circolo la loro sapienza testimoniando, in particolare ai giovani che cercano il loro posto nel mondo, che ogni passione deve essere accolta, valorizzata e restituita, come dono, a quanti condividono con noi il cammino della vita». Gli artisti: Claudio Gaspari, Lucyna Ewa Czab, Patrizia Franchi, Marco Del Negro, Ettore Altieri, Giuseppe Colangelo, Paolo De Giosa, Lorella Ragnatelli, Daniele Scutece, Isabella Falco, Francesco Bevilacqua, Michela Di Fabio, Ylenia Paladino, Sara Quida, Vincenzo Di Bussolo, Filippo Stivaletta, Angela Rosini, Cinzia Corti, Federico Lucci, Umberto Di Cicco e Francesca Pracilio – riporta testualmente l’articolo online.

