Vasto, Il 7 marzo al Teatro Rossetti lo spettacolo “Club 27”

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Sabato 7 marzo 2026, alle ore 21:00 al Teatro Rossetti di Vasto va in scena “Club 27”. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Elisa Di Eusanio, accompagnata sul palco da Joe Calabrò (chitarra e voce), Fabio Frombolini (basso e voce) e Stefano Costantini (batteria), con il contributo vocale di Marco Rossetti – “Club 27” racconta da una parte la storia di grandi musicisti scomparsi a soli 27 anni, spesso segnati da dipendenze e fragilità profonde, e dall’altra la storia personale della protagonista, che si intreccia con quelle vite intense e straordinarie – si apprende dalla nota stampa. Al centro dello spettacolo ci sono le canzoni e le esistenze di artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica: Janis Joplin, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jim Morrison e Jimi Hendrix. «Uno spettacolo che unisce teatro e musica riuscendo a coinvolgere pubblici diversi – aggiunge la nota pubblicata. Oltre al valore artistico, lo spettacolo affronta temi attuali come la fragilità e le dipendenze, invitando alla riflessione – si apprende dalla nota stampa. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare», dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – si legge sul sito web ufficiale. Si comunica che lo spettacolo del 29 marzo 2026 “Nel 50° anniversario di D. Šostakovič” si svolgerà il 26 aprile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per informazioni e biglietti: https://teatrorossetti.it/biglietti.

