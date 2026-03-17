Vasto, Il Centro Europeo Studi Rossettiani celebra Dante e la povertà di San Francesco

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Il giorno di Dante sarà dedicato anche a San Francesco nell’anno dell’ottavo centenario della sua morte,avvenuta il 3 ottobre 1226. Il professor Oliva, direttore del «Centro europeo di studi Rossettiani», hadichiarato per l’occasione: «Molti libri, com’è noto, si sono prodotti per l’occasione, alcuni dei quali,purtroppo, costruiti con abilità giornalistica per un pubblico “televisivo”. Si vuol dire che le fonti storiche efilologiche lasciano spesso spazio alla fretta di celebrare le ricorrenze per essere presenti sul mercato per unagara assurda tra chi vende il maggior numero di copie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il rischio di questi fenomeni commerciali è di inficiare lacorrettezza dell’informazione confondendo in più di un caso la storia con la leggenda, cioè la temporalitàstorica con l’atemporalità agiografica».Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha ricordato il fascino sempre attuale della Divina Commedia, checostituisce la «coscienza della sorte umana»; la cultura – ha ribadito- è l’unico messaggio concreto datrasmettere ad una società in enorme difficoltà nel riconoscimento dei sentimenti profondi».Quella di quest’anno dunque è un’occasione speciale per ricordare, invece, con gli occhi di Dante, la vita e ilmessaggio di San Francesco, la sua capacità di aver cambiato il corso della storia con la sua dedizione allapovertà, alla carità e alla pace, temi decisamente declamati ma poco frequentati in questi anni dominatidall’arroganza, dall’avidità e dall’ignoranza – Ricordare Dante, aggiunge l’assessore alla Cultura e al TurismoNicola Della Gatta, «significa restituire un ritratto di San Francesco basato sul suo amore per la povertà, perl’umiltà, valori oggi sempre più trascurati». Il canto XI del Paradiso, dedicato a San Francesco, è un canto dicommossa e candida poesia, in cui Dante esprime il suo misticismo profetico e la sua riconoscenza verso chipredicò il Vangelo e l’amore – Sul palcoscenico del Teatro Rossetti si esibirà il gruppo «Ensemble Stella Nova, che eseguirà musichemedievali del repertorio delle Laudi, mentre Domenico Galasso leggerà il Cantico delle Creature e ampi branidel canto XI del Paradiso – Il commento critico della rappresentazione è affidato alla competenza professionale del prof. Gianni Oliva, chetratterà il tema della storia e della povertà in Francesco d’Assisi, alter Christus .

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it