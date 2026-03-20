- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 20, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàVasto, Il Comune di Vasto attiva la rottamazione per i tributi locali
Attualità

Vasto, Il Comune di Vasto attiva la rottamazione per i tributi locali

- Spazio Pubblicitario 02 -

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Per i contribuenti del Comune di Vasto sarà possibile attivare una definizione agevolata (rottamazione) per favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie riducendo sanzioni e interessi. «Sono previste agevolazione sui debiti relativi a tributi locali e ad altre entrate di natura patrimoniale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa – ha detto il sindaco di Vasto Francesco Menna – ha l’obiettivo di aiutare i cittadini e le aziende in difficoltà offrendo l’opportunità di regolarizzare eventuali debiti pregressi – precisa la nota online. Inoltre il recupero di queste risorse consentirà al Comune di investire di più nei servizi e nella qualità della vita della nostra comunità e di favorire politiche per le fasce deboli.» «Abbiamo deciso di attivare la “rottamazione”, una misura importante – ha aggiunto l’assessore ai Tributi Gabriele Barisano – per consentire a cittadini e imprese di regolarizzare la propria posizione con il Comune –   Una scelta che va nella direzione dell’equità e del buon senso: aiutare chi ha avuto difficoltà, favorire la regolarizzazione e rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuenti.» Il Comune comunicherà tempestivamente ai cittadini, dopo l’approvazione del regolamento, tutte le modalità operative e le scadenze per l’introduzione della misura – viene evidenziato sul sito web.  

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it