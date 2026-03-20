Vasto, Il Comune di Vasto attiva la rottamazione per i tributi locali

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Per i contribuenti del Comune di Vasto sarà possibile attivare una definizione agevolata (rottamazione) per favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie riducendo sanzioni e interessi. «Sono previste agevolazione sui debiti relativi a tributi locali e ad altre entrate di natura patrimoniale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa – ha detto il sindaco di Vasto Francesco Menna – ha l’obiettivo di aiutare i cittadini e le aziende in difficoltà offrendo l’opportunità di regolarizzare eventuali debiti pregressi – precisa la nota online. Inoltre il recupero di queste risorse consentirà al Comune di investire di più nei servizi e nella qualità della vita della nostra comunità e di favorire politiche per le fasce deboli.» «Abbiamo deciso di attivare la “rottamazione”, una misura importante – ha aggiunto l’assessore ai Tributi Gabriele Barisano – per consentire a cittadini e imprese di regolarizzare la propria posizione con il Comune – Una scelta che va nella direzione dell’equità e del buon senso: aiutare chi ha avuto difficoltà, favorire la regolarizzazione e rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuenti.» Il Comune comunicherà tempestivamente ai cittadini, dopo l’approvazione del regolamento, tutte le modalità operative e le scadenze per l’introduzione della misura – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it