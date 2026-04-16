Vasto, Il Comune di Vasto investe sul capitale umano: 348 ore di formazione Pnrr per 148 dipendenti

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Il Comune di Vasto annuncia l’avvio di un ampio e importante programma di formazione destinato al personale dell’ente, realizzato interamente grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’iniziativa prevede l’erogazione di circa 348 ore complessive di formazione, coinvolgendo fino a 148 dipendenti comunali, senza alcun impiego di risorse proprie dell’ente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il piano formativo si articola in sette corsi specialistici, progettati per rafforzare le competenze tecniche, amministrative e digitali del personale, in linea con i processi di innovazione e modernizzazione della pubblica amministrazione, e come previsto dal ministero competente con la direttiva del 16 gennaio 2025.Nel dettaglio, i percorsi formativi riguarderanno la nuova contabilità pubblica e la gestione del fondo pluriennale vincolato; i controlli ambientali e le attività di vigilanza; i controlli edilizi e urbanistici; la lingua inglese applicata alla pubblica amministrazione; la digitalizzazione e la sicurezza informatica; il nuovo codice degli appalti e le procedure di gara; gli aggiornamenti al codice della strada e le tecnologie per il controllo del traffico – riporta testualmente l’articolo online. I corsi saranno erogati in presenza e a distanza da enti qualificati del settore, con un approccio che integra contenuti teorici, laboratori pratici, simulazioni operative e analisi di casi concreti. «Questo importante programma di formazione rappresenta – per il sindaco, con delega al Personale, Francesco Menna – un investimento strategico sul capitale umano del nostro Comune – Grazie ai fondi del Pnrr possiamo offrire ai nostri dipendenti opportunità concrete di aggiornamento e crescita professionale, senza gravare sul bilancio comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Rafforzare le competenze interne significa migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, rendere l’azione amministrativa più efficiente e affrontare con maggiore preparazione le sfide della transizione digitale e della sostenibilità».

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it