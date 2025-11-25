- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 25, 2025
Attualità

Vasto, Il Comune di Vasto istituisce la Casa Rifugio per donne vittime di violenza

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Comune di Vasto informa che oggi, 25 novembre 2025, la Giunta ha approvato una delibera di grande rilevanza sociale riguardante l’istituzione di una Casa Rifugio destinata alle donne vittime di violenza, operativa a partire dal 2026.«Si tratta di un passo fondamentale nel rafforzamento della rete territoriale di protezione e supporto per le donne che subiscono maltrattamenti, offrendo loro un luogo sicuro, protetto e capace di garantire assistenza qualificata, tutela, accoglienza e percorsi di autonomia – Il Comune continuerà a lavorare con determinazione per ampliare e rafforzare i servizi di prevenzione, contrasto e sostegno, convinto che la tutela dei diritti, della dignità e della sicurezza delle donne sia una priorità assoluta», ha dichiarato il sindaco Francesco Menna – si apprende dal portale web ufficiale.  «Con questa deliberazione il Comune di Vasto – spiega l’assessora alle Politiche sociali Anna Bosco – conferma il proprio impegno concreto nella lotta alla violenza di genere, mettendo a disposizione della comunità uno strumento indispensabile di protezione e rinascita, avviato da quasi anni – Inoltre, in quest’anno scolastico porteremo avanti un importante progetto sull’educazione all’affettività e la parità di genere – si apprende dalla nota stampa. Ringraziamo il dirigente del secondo settore e tutto il personale dei servizi sociali che insieme al Cav, alle forze dell’ordine, Asl, tribunale e istituzioni del territorio portano avanti un percorso d’aiuto fondamentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.  

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it

 

