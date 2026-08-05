Vasto, il sindaco dispone il divieto permanente di fumo sull’arenile e in mare entro 100 metri dalla costa

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Il sindaco di Vasto Francesco Menna ha disposto con apposita ordinanza il divieto di fumo su tutto le spiagge (sabbiose, di ciottoli, di sassi, massi e sciogliere) del territorio comunale e negli specchi d’acqua fino a 100 metri dalla riva – si legge sul sito web ufficiale. Il provvedimento, rivolto a tutti i cittadini residenti e a chiunque si trovi sul territorio comunale a qualsiasi titolo, entra in vigore da oggi 5 agosto 2026 e resterà valido in modo permanente fino a eventuale revoca – viene evidenziato sul sito web. Il divieto riguarda tutte le forme di fumo, comprese sigarette tradizionali, prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e dispositivi a tabacco riscaldato, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente marino e costiero, garantire maggiore sicurezza e assicurare una migliore fruibilità delle spiagge da parte di cittadini e visitatori.Sarà consentito fumare esclusivamente nelle aree appositamente allestite e delimitate oppure nelle aree all’aperto di pertinenza dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, come bar, bar complementari e ristoranti degli stabilimenti balneari, limitatamente agli spazi occupati da tavoli o postazioni per il consumo – recita il testo pubblicato online. L’ordinanza vieta inoltre l’abbandono in spiaggia e in mare di rifiuti derivanti dai prodotti da fumo, come mozziconi e altri materiali, un comportamento che rappresenta una grave fonte di inquinamento per l’ecosistema costiero –

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it