Vasto, Il vicesindaco Fioravante presente al sit-in sulla Strada Trignina

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La sicurezza e l’adeguamento delle infrastrutture viarie del nostro territorio rappresenta un tema importante pertanto questa mattina il vicesindaco di Vasto, Licia Fioravante, ha partecipato al sit-in sulla Strada Trignina promosso dai sindaci del territorio per ribadire l’urgenza di interventi concreti.«La nostra attenzione – ha detto il vicesindaco Fioravante – resta alta anche sulla variante alla SS 16. Il costante dialogo con Anas e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ci consente di mantenere vivo l’interesse sulle necessità di queste arterie fondamentali per la mobilità e la crescita della nostra area – L’obiettivo è ridurre al minimo i rischi e garantire una viabilità più sicura per chi percorre quotidianamente la Trignina per lavoro, studio o necessità personali – precisa la nota online. Parallelamente continuiamo a proporre la realizzazione del collegamento con Valle Cena, passando per Monteodorisio ed arrivando a San Salvo – aggiunge testualmente l’articolo online. Soluzione che – prosegue Fioravante – libererebbe la Statale Adriatica dai tir. La Trignina è una via di collegamento strategica per tutto il territorio, e merita interventi concreti e tempestivi: devono essere garantite condizioni di percorrenza adeguate e sicure per tutti».Il sindaco Francesco Menna ha espresso soddisfazione per l’adozione del modello Vasto sui carotavelox.

