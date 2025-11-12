- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 12, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàVasto, Il vicesindaco Fioravante presente al sit-in sulla Strada Trignina
Attualità

Vasto, Il vicesindaco Fioravante presente al sit-in sulla Strada Trignina

- Spazio Pubblicitario 02 -

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La sicurezza e l’adeguamento delle infrastrutture viarie del nostro territorio rappresenta un tema importante pertanto questa mattina il vicesindaco di Vasto, Licia Fioravante, ha partecipato al sit-in sulla Strada Trignina promosso dai sindaci del territorio per ribadire l’urgenza di interventi concreti.«La nostra attenzione – ha detto il vicesindaco Fioravante – resta alta anche sulla variante alla SS 16. Il costante dialogo con Anas e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ci consente di mantenere vivo l’interesse sulle necessità di queste arterie fondamentali per la mobilità e la crescita della nostra area – L’obiettivo è ridurre al minimo i rischi e garantire una viabilità più sicura per chi percorre quotidianamente la Trignina per lavoro, studio o necessità personali – precisa la nota online. Parallelamente continuiamo a proporre la realizzazione del collegamento con Valle Cena, passando per Monteodorisio ed arrivando a San Salvo – aggiunge testualmente l’articolo online. Soluzione che – prosegue Fioravante – libererebbe la Statale Adriatica dai tir. La Trignina è una via di collegamento strategica per tutto il territorio, e merita interventi concreti e tempestivi: devono essere garantite condizioni di percorrenza adeguate e sicure per tutti».Il sindaco Francesco Menna ha espresso soddisfazione per l’adozione del modello Vasto sui carotavelox.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it