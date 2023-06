Vasto, IN VIA VILIGNINA SONO CONCLUSI I LAVORI DI CONSOLIDAMENT

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

La strada comunale era dissestata e impraticabile in alcuni tratti – aggiunge la nota pubblicata. L’intervento, dell’importo di € 350.000,00 ha consentito di realizzare una gabbionata, il rifacimento del sottofondo, delle cunette e il manto stradale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Da tempo stiamo lavorando per garantire il transito in quelle aree periferiche dove si registrano maggiori difficolta soprattutto a causa del dissesto idrogeologico – aggiunge testualmente l’articolo online. Via Vilignina, è un’area periferica ampiamente urbanizzata che – ha detto il sindaco Francesco Menna – prima degli interventi era diventata impraticabile perché corrosa dall’azione delle acque – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Attualmente la strada può essere percorsa in sicurezza”. “I lavori su Via Vilignina rientrano nel più ampio progetto di opere pianificate per la mitigazione del rischio idrogeologico – La via in questione presentava delle criticità statiche che ora sono state completamente risolte – si apprende dalla nota stampa. Gli interventi realizzati favoriranno inoltre la corretta regimazione delle acque – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Licia Fioravante – impedendo il diffuso ruscellamento delle stesse che, come noto, causano ingenti danni – Grande soddisfazione è stata espressa dai residenti con cui abbiamo un dialogo continuo”. Su Via Vilignina sono previsti altri interventi che andranno a migliorare la viabilità. L’ufficio Lavori Pubblici è attualmente impegnato su altri progetti per la mitigazione del rischio idrogeologico, sono prossimi all’inizio i lavori su Via Santa Lucia, Via Cono a Mare e sulla scarpata adiacente la riserva di Punta Penna – si legge sul sito web ufficiale.

