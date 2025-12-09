- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 9, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàVasto, Inaugurata la mostra “16 anni di Scuola con Vita e Solidarietà,...
Attualità

Vasto, Inaugurata la mostra “16 anni di Scuola con Vita e Solidarietà, 16 anni di Calendari”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Si è aperta il 7 dicembre scorso a Vasto, nella Sala Mattioli di Corso De Parma, la mostra fotografica “16 anni di Scuola con Vita e Solidarietà, 16 anni di Calendari”, un’esposizione che celebra lo storico rapporto tra l’associazione Vita e Solidarietà e le scuole del territorio – recita il testo pubblicato online. La mostra, promossa con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune, sarà visitabile fino al 14 dicembre 2025, dalle 17.30 alle 20.30. Il Calendario non è solo un prodotto editoriale, ma un laboratorio che stimola empatia, creatività e consapevolezza sociale nelle giovani generazioni. Il ricavato dalla distribuzione dei calendari sostiene da anni progetti umanitari fondamentali nella Repubblica Democratica del Congo e nello Sri Lanka – si legge sul sito web ufficiale.  All’inaugurazione hanno preso parte l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta e il consigliere Luigi Marcello – riporta testualmente l’articolo online. L’assessore Nicola Della Gatta, nel portare i saluti istituzionali anche del sindaco Francesco Menna, ha dichiarato: «Questa mostra racconta un percorso educativo e umano straordinario, costruito grazie all’impegno costante di Vita e Solidarietà e alla sensibilità delle nostre scuole – recita la nota online sul portale web ufficiale. È un progetto che unisce fotografia, memoria e solidarietà, e che testimonia quanto la cultura possa essere strumento concreto di crescita e partecipazione per tutta la comunità». 

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it