Vasto, Inaugurata la mostra “16 anni di Scuola con Vita e Solidarietà, 16 anni di Calendari”

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Si è aperta il 7 dicembre scorso a Vasto, nella Sala Mattioli di Corso De Parma, la mostra fotografica “16 anni di Scuola con Vita e Solidarietà, 16 anni di Calendari”, un’esposizione che celebra lo storico rapporto tra l’associazione Vita e Solidarietà e le scuole del territorio – recita il testo pubblicato online. La mostra, promossa con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune, sarà visitabile fino al 14 dicembre 2025, dalle 17.30 alle 20.30. Il Calendario non è solo un prodotto editoriale, ma un laboratorio che stimola empatia, creatività e consapevolezza sociale nelle giovani generazioni. Il ricavato dalla distribuzione dei calendari sostiene da anni progetti umanitari fondamentali nella Repubblica Democratica del Congo e nello Sri Lanka – si legge sul sito web ufficiale. All’inaugurazione hanno preso parte l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta e il consigliere Luigi Marcello – riporta testualmente l’articolo online. L’assessore Nicola Della Gatta, nel portare i saluti istituzionali anche del sindaco Francesco Menna, ha dichiarato: «Questa mostra racconta un percorso educativo e umano straordinario, costruito grazie all’impegno costante di Vita e Solidarietà e alla sensibilità delle nostre scuole – recita la nota online sul portale web ufficiale. È un progetto che unisce fotografia, memoria e solidarietà, e che testimonia quanto la cultura possa essere strumento concreto di crescita e partecipazione per tutta la comunità».

