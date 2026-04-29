Vasto, Inaugurata l’aula didattica nella pineta della Riserva di Marina di Vasto

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:È stata inaugurata ieri 28 aprile 2026 l’aula didattica all’aperto realizzata nella pineta della Riserva naturale di Marina di Vasto, un nuovo spazio pubblico pensato per attività educative, laboratori e momenti di sensibilizzazione ambientale, fruibile da cittadini, scuole e visitatori – precisa la nota online. All’iniziativa hanno partecipato il sindaco Francesco Menna, l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano, l’assessora all’Istruzione Paola Cianci, la dirigente scolastica Concetta Delle Donne, insieme a docenti e alunni della scuola dell’infanzia San Michele (Nuova direzione didattica). Presenti anche l’architetto Gisella La Palombara del Comune di Vasto e Alessia Felizzi (responsabile della Riserva naturale), che ha illustrato nel dettaglio le dotazioni didattiche dell’area – si apprende dal portale web ufficiale. ’aula è stata progettata come uno spazio immerso nella natura, dotato di cartellonistica informativa e pannelli educativi dedicati agli ecosistemi della riserva, alla biodiversità locale e alle buone pratiche di tutela ambientale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un luogo pensato per favorire l’apprendimento esperienziale e il contatto diretto con l’ambiente naturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. «Con questa aula didattica – dichiara il sindaco Francesco Menna – rafforziamo il valore della Riserva come spazio di conoscenza e crescita, oltre che di tutela ambientale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È un investimento culturale rivolto soprattutto alle nuove generazioni». «Abbiamo voluto creare un luogo accessibile e inclusivo – aggiunge l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – capace di coniugare educazione e sostenibilità, offrendo strumenti concreti per comprendere e rispettare il nostro patrimonio naturale». «La collaborazione con le scuole sulle tematiche ambientali è da sempre proficua – sottolinea l’assessora all’Istruzione Paola Cianci – grazie all’impegno delle docenti nell’educare bambini e bambine, sin dall’infanzia, ad amare e rispettare la natura attraverso esperienze dirette come quella svolta nella Riserva di Marina di Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo grande lavoro della comunità educante ha sempre ricevuto una risposta positiva da parte dell’amministrazione comunale, che negli ultimi vent’anni ha valorizzato le due Riserve Naturali della città, investendo nella loro conservazione e fruibilità anche per i più piccoli, come dimostra l’aula didattica che abbiamo inaugurato – Coinvolgeremo tutte le scuole – conclude Cianci – per condividere un luogo di bellezza e aggregazione a disposizione della collettività».

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it