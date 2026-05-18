Vasto, inaugurata l’opera in maiolica della Loggia Amblingh

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Si è tenuta nella mattinata di ieri, domenica 17 maggio 2026, nella cornice della Loggia Amblingh di Vasto, la cerimonia di inaugurazione della terza edizione di “Custodi del Tempo – Arte in Borgo”. L’iniziativa, patrocinata dagli assessorati all’Istruzione e alla Cultura del Comune, promossa dal Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna (Distretto 108 A) sotto la guida del governatore Stefano Maggiani, ha consegnato alla città un’opera in maiolica che celebra il legame tra giovani generazioni e identità storica – L’opera è il risultato di un progetto che ha visto protagonisti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado “Raffaele Paolucci”, i quali hanno lavorato in sinergia con il Centro Europeo Studi Rossettiani e il laboratorio di ceramica Creta Rossa di Vasto – riporta testualmente l’articolo online. In rappresentanza della Giunta, con il sindaco Francesco Menna, erano presenti gli assessori Nicola Della Gatta, Paola Cianci, Anna Bosco e Alessandro d’Elisa – viene evidenziato sul sito web. «Oggi – spiega il sindaco Francesco Menna – la Loggia Amblingh si arricchisce di un nuovo tassello di bellezza – si legge sul sito web ufficiale. Questa opera è il simbolo di una città che sa guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici – Ringrazio di cuore il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna e tutti i partner per aver reso i nostri ragazzi protagonisti attivi della cura del patrimonio urbano». «Vedere il talento delle studentesse e degli studenti tradotto in un’opera così significativa – dichiara l’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione, Paola Cianci – è sempre un segnale potente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Grazie alla collaborazione con Creta Rossa, abbiamo offerto alle ragazze e ai ragazzi un’altra occasione unica di formazione artistica – Sono loro i veri “custodi del tempo” a cui affidiamo la narrazione e la tutela della nostra storia, con un punto di vista che approfondisce le radici con lo sguardo rivolto al futuro». «Con questa nuova edizione di “Arte in Borgo” consolidiamo un percorso che trasforma il nostro centro storico in un museo diffuso – riporta testualmente l’articolo online. La maiolica, arte antica del nostro territorio, rivive attraverso la sensibilità contemporanea dei giovani e l’approfondimento del Centro Studi Rossettiani, offrendo ai turisti e ai cittadini un motivo in più per innamorarsi della nostra Vasto», ha concluso l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it