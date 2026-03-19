Vasto, Inaugurati i nuovi locali del Terminal bus di Vasto

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Oggi 19 marzo 2026 sono stati inaugurati i nuovi locali dei servizi per l’utenza dell’autostazione in Via dei Conti Ricci a Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. Erano presenti, con il sindaco Francesco Menna, gli assessori Anna Bosco e Carlo Della Penna – si legge sul sito web ufficiale. La benedizione è stata impartita da Don Gianni Sciorra – «Finalmente, grazie all’associazione temporanea di imprese (composta da Donato Di Fonzo e fratelli spa, Di Carlo Bus srl, Società autoservizi Tessitore srl, Di Giacomo & C. srl, Autoservizi Cerella srl, Passucci viaggi srl, Autolinee Costantini srl, Società consortile Oltre il Mare a r.l., Azienda di trasporti Molisani spa e Prontobus srl), sono state installate le telecamere di sorveglianza, sono state messe in funzione le sbarre per la lettura ottica delle targhe, oltre che l’impianto di aria condizionata nella sala d’attesa – si legge sul sito web ufficiale. Da oggi, grazie al finanziamento del Masterplan di Luciano D’Alfonso – dichiara il sindaco Francesco Menna – Vasto dispone di un Terminal bus rinnovato – Penso ai pendolari, ai viaggiatori e a tutti coloro che hanno necessità di spostarsi in autobus. Restituiamo a Vasto un’infrastruttura riqualificata che, con l’arrivo della bella stagione, ospiterà anche una stazione di bike sharing e un punto di informazione turistica – si apprende dal portale web ufficiale. Restituiamo un’infrastruttura che, siamo sicuri, sarà d’esempio per numerose realtà comunali del territorio».

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it