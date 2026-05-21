Vasto, Inaugurato il collegamento tra la Via Verde e il Lungomare Duca degli Abruzzi a Vasto

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Nella mattinata di oggi 21 maggio 2026 si è tenuta l’inaugurazione della bretella di collegamento tra la Via Verde della Costa dei Trabocchi e il Lungomare Duca degli Abruzzi – precisa la nota online. Con il sindaco Francesco Menna erano presenti gli assessori Licia Fioravante, Paola Cianci, Carlo Della Penna, insieme ai consiglieri comunali Giuseppe Travaglini, Giorgio Bellafronte, Alessandro La Verghetta e Giuseppe Napolitano – recita il testo pubblicato online. «La nuova infrastruttura – spiega il sindaco Francesco Menna – consente ai ciclisti provenienti dalla Via Verde di raggiungere il lungomare in modo più agevole e sicuro, migliorando la continuità del percorso ciclopedonale e incentivando una fruizione sostenibile della costa – si apprende dal portale web ufficiale. Un collegamento pensato non solo per residenti e turisti, ma anche per valorizzare Vasto come tappa sempre più attrattiva del cicloturismo abruzzese».«Con questa opera rendiamo Vasto ancora più accessibile e vicina alle esigenze di chi sceglie di vivere il territorio in bicicletta – La Via Verde è un patrimonio straordinario e creare connessioni efficienti con il nostro lungomare significa investire in qualità urbana, turismo sostenibile e sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. L’intervento migliora la percorribilità per ciclisti e pedoni e contribuisce a rendere il lungomare sempre più moderno, fruibile e connesso alla rete della mobilità dolce – Ringrazio di cuore per il lavoro svolto la ditta Asfalti Trigno, l’architetto Cristina Ierbs e il responsabile unico del procedimento, ingegnere Franco Del Bonifro», ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Licia Fioravante – recita la nota online sul portale web ufficiale. «La nuova bretella rappresenta un tassello importante della strategia che l’Amministrazione comunale sta portando avanti per una mobilità sempre più integrata, sicura e sostenibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo è quello di rafforzare i collegamenti ciclopedonali tra Vasto Marina e la Via Verde, oltre a creare una connessione sempre più efficiente tra la città di Vasto e la stessa Via Verde, attraverso una serie di interventi infrastrutturali sui quali l’Amministrazione è già al lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di opere fondamentali per incentivare forme di mobilità alternative all’auto, migliorare l’accessibilità urbana e promuovere un modello di città attento all’ambiente, al turismo sostenibile e alla qualità della vita», ha dichiarato l’assessore con delega alle Politiche di mobilità sostenibile, Carlo Della Penna –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it