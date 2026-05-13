Vasto, Inaugurato il progetto di riqualificazione urbana in ceramica al Belvedere San Michele di Vasto

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Nella mattina di oggi 13 maggio 2026 al Belvedere San Michele di Vasto si è svolta l’inaugurazione del progetto “Custodi del tempo – Vasto mia”, iniziativa di riqualificazione urbana in ceramica dedicata a San Michele Arcangelo, Santo Patrono della città. Il progetto, promosso dal Lions Club Vasto Host con il patrocinio del Comune di Vasto, assessorato all’Istruzione e assessorato alla Cultura e Turismo, ha visto protagonisti gli alunni delle classi quinte della Nuova Direzione Didattica Vasto, guidati dall’artista Michela Monteodorisio in un percorso creativo e formativo che ha unito arte, memoria e senso di appartenenza al territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. A seguire è stata inaugurata anche la mostra espositiva del percorso didattico presso la chiesa di Santa Maggiore, visitabile fino a venerdì 15 maggio – Presenti il vicesindaco Licia Fioravante, gli assessori Paola Cianci, Anna Bosco, Nicola Della Gatta, Alessandro d’Elisa e Gabriele Barisano – recita il testo pubblicato online. «Questo bellissimo progetto si inserisce a completamento della riqualificazione urbana della piazza antistante la chiesa di San Michele, conclusa pochi mesi fa – Abbiamo restituito dignità e decoro a questo angolo panoramico e poetico di Vasto – recita il testo pubblicato online. Il lavoro compiuto ci gratifica, ci emoziona e ci rende orgogliosi – precisa la nota online. Ringrazio il Lions Club Vasto Host e il suo presidente, Michele Lalla, le dirigenti scolastiche, i bambini e tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione di questo straordinario progetto», ha dichiarato con entusiasmo il vicesindaco Licia Fioravante – «Questa mattina abbiamo inaugurato non soltanto uno spazio riqualificato della città, ma un luogo che custodirà la memoria collettiva della nostra comunità – dichiara l’assessora alle Politiche giovanili all’istruzione, Paola Cianci – attraverso lo sguardo e la creatività dei bambini e delle bambine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il progetto dedicato a San Michele Arcangelo, nato dalla collaborazione tra scuola, Lions Vasto Host, Amministrazione comunale, rappresenta un esempio concreto di come la comunità educante possa essere motore di partecipazione, identità e senso di appartenenza – si apprende dal portale web ufficiale. Le maioliche realizzate raccontano la dimensione più autentica della festa patronale come la piazza, le luci, la musica, l’orchestra, la processione e la gioia dello stare insieme – Un patrimonio vivo che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni, valorizzando le nostre radici con uno sguardo rivolto al futuro – Un ringraziamento speciale – conclude Cianci – va alla dirigente scolastica Concetta Delle Donne, al presidente del Lions Club Vasto Host Michele Lalla, ai soci Lions, alle insegnanti che hanno svolto un lavoro straordinario insieme all’artista Michela Monteodorisio e a Giuseppe Buono di Cretarossa – si apprende dal portale web ufficiale. E grazie soprattutto ai protagonisti assoluti di questa iniziativa ovvero i ragazzi e le ragazze della Nuova Direzione Didattica, piccoli custodi di quei valori di comunità, memoria e condivisione che rendono grande una città». Per l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta «la riqualificazione artistica degli spazi urbani attraverso il linguaggio della ceramica rappresenta un modo concreto per restituire valore e identità a luoghi simbolici della città. Progetti come “Custodi del tempo – Vasto mia” riescono a coniugare memoria, arte e partecipazione, trasformando gli spazi pubblici in occasioni di incontro e crescita collettiva – si legge sul sito web ufficiale. Coinvolgere le nuove generazioni in percorsi creativi legati alla storia e alle tradizioni locali significa rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e dare concretezza a quella “missione civile” che recentemente il Presidente Sergio Mattarella ha affidato ai giovani, da lui definiti custodi della bellezza».

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it