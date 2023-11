Vasto, INCONTRO IN MUNICIPIO A VASTO CON LA PREFETTURA DI CHIETI ED I COMUNI DELLA PROVINCIA PER IL PNRR

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Si è svolto questa mattina nella Sala Consiliare in Municipio un importante incontro informativo e formativo sulle procedure PNRR coordinato dalla Prefettura di Chieti, che ha visto coinvolti 28 Comuni della Provincia di Chieti – precisa il comunicato. A portare i saluti dell’Amministrazione comunale il Vicesindaco 𝗟𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗙𝗶𝗼𝗿𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲 che, con l’assessore Anna Bosco, ha accolto e ringraziato il Vicario del Prefetto di Chieti Dott.ssa Valentina Italiani – Presenti all’incontro il dirigente Alfonso Mercogliano, i tecnici del Comune di Vasto: Ing. Giammichele, Ing. Valeria Putignano, Ing. Michele Saraceni, Arch. Silvia Di Croce e il geometra Pietro Carlucci, i rappresentanti dei Comuni di Pollutri, San Salvo, Casalbordino, Casalanguida, Gissi, Furci, Guilmi, Scerni, San Buono, Montazzoli, Roccaspinalveti, Dogliola, Carunchio, Tufillo, Celenza sul Trigno, Castiglione Messer Marino, San Giovanni Lipioni e Schiavi d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “E’ stato un momento di confronto e formazione, molto apprezzato dall’Amministrazione e dagli uffici – hanno dichiarato il Vicesindaco 𝗟𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗙𝗶𝗼𝗿𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲 e l’assessore Anna Bosco – finalizzato a presidiare gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure del PNRR”. Sono state illustrare le modalità per la verifica dello stato di avanzamento dei progetti già avviati e di quelli al momento solo finanziati – Ringraziamo la Prefettura per aver favorito questo incontro in città consentendo un valido confronto tra tutti i tecnici coinvolti”.

