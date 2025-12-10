Vasto, Incontro tra culture per la presentazione del libro “Su dolci corde di silenzio” di Valentina Negritescu

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Su iniziativa dell’associazione Vocea Romanilor Vastesi, il 7 dicembre 2025, la Sala Irma Perrotti del Polo Bibliotecario ‘Raffaele Mattioli’ ha ospitato la presentazione del libro “Su dolci corde di silenzio” di Valentina Negritescu, a cura di Armando Santarelli – precisa la nota online. L’evento, molto partecipato, è stato patrocinato dal Comune di Vasto, confermando l’attenzione dell’amministrazione verso le iniziative culturali che valorizzano il dialogo e l’incontro con comunità originarie di altri Paesi e residenti a Vasto – «Siamo orgogliosi – ha dichiarato, dopo aver portato i saluti del sindaco Francesco Menna, l’assessore alla Cultura, Nicola Della Gatta – di sostenere appuntamenti che promuovono la conoscenza reciproca e la crescita culturale della nostra città. La presentazione del libro di Valentina Negritescu rappresenta un ponte tra storie, sensibilità e comunità diverse che convivono nel nostro territorio – Ringraziamo l’associazione Vocea Romanilor Vastesi e la presidente Irina Ilona Lazar per l’impegno costante nel favorire integrazione, cultura e partecipazione attiva alla vita cittadina – si apprende dal portale web ufficiale. Grazie alla loro passione, da anni, costruiamo ponti tra storie e Paesi che hanno la fortuna di condividere la comune dimensione europea – In tempi così difficili per la convivenza civile è necessario ed urgente continuare ad investire su ciò che unisce e che può renderci migliori».

