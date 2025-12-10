- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Dicembre 10, 2025
Vasto, Incontro tra culture per la presentazione del libro “Su dolci corde di silenzio” di Valentina Negritescu

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Su iniziativa dell’associazione Vocea Romanilor Vastesi, il 7 dicembre 2025, la Sala Irma Perrotti del Polo Bibliotecario ‘Raffaele Mattioli’ ha ospitato la presentazione del libro “Su dolci corde di silenzio” di Valentina Negritescu, a cura di Armando Santarelli – precisa la nota online. L’evento, molto partecipato, è stato patrocinato dal Comune di Vasto, confermando l’attenzione dell’amministrazione verso le iniziative culturali che valorizzano il dialogo e l’incontro con comunità originarie di altri Paesi e residenti a Vasto –  «Siamo orgogliosi – ha dichiarato, dopo aver portato i saluti del sindaco Francesco Menna, l’assessore alla Cultura, Nicola Della Gatta – di sostenere appuntamenti che promuovono la conoscenza reciproca e la crescita culturale della nostra città. La presentazione del libro di Valentina Negritescu rappresenta un ponte tra storie, sensibilità e comunità diverse che convivono nel nostro territorio – Ringraziamo l’associazione Vocea Romanilor Vastesi e la presidente Irina Ilona Lazar per l’impegno costante nel favorire integrazione, cultura e partecipazione attiva alla vita cittadina – si apprende dal portale web ufficiale. Grazie alla loro passione, da anni, costruiamo ponti tra storie e Paesi che hanno la fortuna di condividere la comune dimensione europea – In tempi così difficili per la convivenza civile è necessario ed urgente continuare ad investire su ciò che unisce e che può renderci migliori».

