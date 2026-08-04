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Politica

Vasto, intervento irregolare a Fosso Marino: l’assessore D’Elisa sotto accusa per mancanza di autorizzazioni

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Il segretario provinciale della Lega Chieti, Maurizio Bucci, ha sollevato delle importanti questioni riguardanti l’intervento effettuato sul bacino naturale di Fosso Marino e il suo convogliamento al depuratore di Montenero di Bisaccia, definito come un “intervento tampone e senza autorizzazioni” dall’assessore D’Elisa.

Secondo Bucci, le dichiarazioni dell’assessore al Comune di Vasto, che tentano di giustificare l’operazione, “contraddicono la verità dei fatti”. Bucci ha sottolineato che l’assessore ha ammesso di aver dirottato le acque del bacino naturale al depuratore senza autorizzazioni, affermando che si trattava di una misura temporanea per evitare problemi di salute e cattivi odori durante l’estate.

Bucci ha inoltre evidenziato che, nonostante le affermazioni dell’assessore riguardo a un presunto consenso da parte della Sasi (gestore del sistema fognario cittadino), non è stata fornita alcuna autorizzazione ufficiale. Bucci ha sottolineato l’importanza di seguire le procedure corrette e ottenere le necessarie analisi prima di effettuare interventi del genere.

L’assessore D’Elisa, secondo Bucci, dovrebbe rispondere a domande fondamentali riguardanti l’operazione e chiarire la questione sulle eventuali responsabilità derivanti dall’assenza di autorizzazioni. Bucci ha inoltre sollevato dubbi riguardo ai fondi regionali destinati alla rinaturalizzazione dell’area di scarico a mare di Fosso Marino, chiedendo spiegazioni sul loro utilizzo.

In conclusione, Bucci ha espresso preoccupazione per l’irregolarità procedurale dell’intervento a Fosso Marino e ha sottolineato l’importanza di rispondere alle domande dei cittadini riguardo alla gestione delle acque fognarie nella zona.

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