Vasto intitola una strada alla fotografa Tina Modotti

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Venerdì 10 luglio alle ore 12:00 sarà intitolata a Tina Modotti, fotografa, artista e protagonista delpanorama culturale e sociale del Novecento, il tratto di strada che congiunge il Belvedere SanMichele e Via San Michele a Vasto – La cerimonia è prevista al Polo bibliotecario Mattioli in viaAragona, 26 a Vasto alla presenza dell’ambasciatore del Messico in Italia GENARO LOZANO. Alle12:30 il taglio del nastro della nuova strada – Alle 21:00 ai Giardini di Palazzo d’Avalos per l’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana edel voto alle donne è previsto il concerto del coro Farthan.L’amministrazione comunale intende rendere omaggio a una donna che ha lasciato un segnoprofondo nella storia della fotografia e dell’arte, distinguendosi anche per il suo impegno civile e perla capacità di raccontare, attraverso le immagini, le trasformazioni della società del suo tempo – L’intitolazione rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione della memoria storicae del contributo delle donne che, con il proprio talento e la propria determinazione, hanno incisonella cultura e nella storia contemporanea – si legge sul sito web ufficiale. «L’intitolazione di una strada a Tina Modotti rappresenta un gesto – dichiara il sindaco FrancescoMenna – di grande valore culturale – Vasto rende omaggio a una donna straordinaria, impegnatanella fotografia e nel sociale, che continua ancora oggi a ispirare tanti giovani.Attraverso la toponomastica custodiamo la memoria collettiva e trasmettiamo esempi significativialle nuove generazioni.»«Tina Modotti è un simbolo di creatività, – aggiunge l’assessore Nicola Della Gatta – libertà epartecipazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dedicare uno spazio pubblico al suo nome significa promuovere la memoria di unagrande artista – »«Intitolare una strada a Tina Modotti – dichiara l’assessora alla Toponomastica, Paola Cianci -significarestituire alla memoria collettiva una donna straordinaria che ha saputo unire arte, impegno civile,libertà e giustizia sociale – si apprende dalla nota stampa. Non è una scelta neutra, ma la volontà politica di affermare i principi chevogliamo trasmettere alla comunità e alle nuove generazioni – precisa la nota online. Continuiamo con convinzione ilpercorso di intitolazione di strade e spazi pubblici a donne e uomini che hanno lasciato un segnoprofondo nella storia, nella cultura, nella democrazia e nella conquista dei diritti.»«Il “Club per l’Unesco” di Vasto si è fatto promotore di una iniziativa accolta con entusiasmodall’Amministrazione comunale: intitolare una strada alla grande artista italo- messicana TinaModotti, considerata – ha concluso la Presidente del Club per l’Unesco Bianca Campli – una delle piùimportanti fotografe del ‘900. La maestra della fotografia è stata ricordata con una importantemostra nel novembre 2025 organizzata dalla nostra città, sola nel ricordare la Modotti, superandocosì, per lungimiranza, tutti i capoluoghi della regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’intitolazione della strada è dunque ilcompimento di un lungo percorso – recita il testo pubblicato online. La strada sarà arricchita da un murales, dipinto dall’artista DavideScutece, ispirato ad una foto di Tina scattata da Edward Weston.»La cerimonia di intitolazione si svolgerà alla presenza delle autorità cittadine, delle associazioni – Lacittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di condivisione e di riflessione, nel segnodella cultura, della memoria e dei valori che Tina Modotti continua a rappresentare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it