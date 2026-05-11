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Vasto, l’11 agosto all’Arena Morricone l’esibizione del “Grupo Compay Segundo”

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Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Martedì 11 agosto 2026, alle ore 21:15, all’Arena Ennio Morricone di Vasto, si esibirà il “Grupo Compay Segundo”, custode ufficiale dell’eredità musicale del grande artista cubano reso celebre nel mondo dal progetto Buena Vista Social Club. Guidato da Salvador Repilado, figlio di Compay Segundo e storico contrabbassista del gruppo, l’ensemble porterà a Vasto le atmosfere senza tempo del “son” cubano, tra ritmi caraibici, tradizione popolare e grandi successi internazionali come “Chan Chan”. Sul palco saliranno musicisti di assoluto livello, con la storica combinazione sonora fatta di clarinetti, tres, chitarre, armonico, percussioni e voci tradizionali, in uno spettacolo che celebra la cultura cubana e il valore universale della musica dal vivo – Biglietti disponibili da oggi su https://www.ticketone – si apprende dalla nota stampa. it/artist/grupo-compaay-segundo/. «Accogliere a Vasto il “Grupo Compay Segundo” significa ospitare una pagina straordinaria della storia della musica mondiale – si apprende dalla nota stampa. L’11 agosto la nostra città vivrà una serata di grande prestigio internazionale, capace di unire qualità artistica, emozione e valorizzazione del territorio», dichiara il sindaco Francesco Menna – si apprende dal portale web ufficiale.  «Questo appuntamento arricchisce il calendario estivo, che stiamo ultimando, con una proposta di altissimo profilo, capace di attrarre pubblico e visitatori – La musica cubana del “Grupo Compay Segundo” rappresenta tradizione, energia e contaminazione culturale: elementi che rendono Vasto sempre più città di eventi e turismo di qualità», afferma l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta –  

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it

 

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