Vasto, La Repubblica delle donne, ampi consensi per i convegni a Vasto

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune: “Queste iniziative convegnistiche, così partecipate dalla cittadinanza testimoniano che c’è voglia di riannodare i fili di questa memoria viva, di gettare un cono di luce sull’attivismo e la visione delle donne, con cui esse hanno contribuito a forgiare la nostra Repubblica: non spettatrici, ma protagoniste riconosciute – si apprende dalla nota stampa. ” Con queste parole il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta hanno commentato gli eventi convegnistici, moderati dalla giornalista Paola Cerella, che hanno avuto luogo nella giornata di giovedì 30 aprile, promossi dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con il Centro Italiano Femminile e con l’Associazione di Promozione Sociale ‘Lo Spazio per tutti’ operante presso la Rete Culturale della Città del Vasto – Durante l’evento mattutino dal titolo “Il ruolo delle donne in Italia dalla Ricostruzione agli anni ‘60”, gli studenti degli Istituti Superiori della Città “Raffaele Mattioli”, “Palizzi-Mattei” e “Pantini-Pudente” hanno presentato i lavori da loro stessi realizzati a cui hanno fatto da cornice le relazioni di Francesca Russo, docente ordinaria di Storia del pensiero politico dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli e presidente dell’Associazione Italiana di Storia del pensiero politico nonché del Comitato Scientifico della Fondazione ‘Nilde Iotti’, e di Ilaria Generoso, consigliera nazionale del C.I.F. e funzionario giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel pomeriggio la cittadinanza ha partecipato ad un secondo importante momento che ha visto la partecipazione di Francesca Russo focalizzarsi sull’argomento “A ottant’anni dalla fondazione della Repubblica Italiana: donne e Costituzione”. “Il CIF di Vasto – ha dichiarato la presidente Antonietta Della Rocchetta – ringrazia per la gradita presenza la consigliera nazionale Generoso che con semplicità di linguaggio e capacità comunicativa ha ripercorso la complessa evoluzione della donna in tutti i campi da quella data storica ad oggi, illustrando in dettaglio il ruolo delle donne della Costituente, le tappe che hanno portato ad una società più giusta e solidale, al miglioramento della condizione femminile, alla conquista dei diritti delle donne e alle pari opportunità.” “Questo percorso culturale – hanno aggiunto l’assessore Nicola Della Gatta e il presidente dell’A.P.S. ‘Lo Spazio per tutti’, Rocco Di Scipio – è nato per riflettere sulle meravigliose pagine di libertà, di pace e di diritti scritte dalle donne per la rinascita della nostra comunità nazionale; valori e sfide ben lungi dall’essere un traguardo raggiunto e stabile – si apprende dalla nota stampa. Queste donne, spesso silenziate dalla storia, ci hanno lasciato una lezione vivente di bella politica, quella del Bene Comune che costruisce alleanze e un legame costante con la vita delle persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per questo siamo grati al C.I.F. e ai Dirigenti Scolastici Maria Grazia Angelini, Gaetano Fuiano ed Anna Orsatti per aver promosso una rete così ricca di significato”. (foto di Costanzo D’Angelo)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it