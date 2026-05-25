Vasto, La V AFS del “Palizzi-Mattei” sul podio per il cortometraggio “Se tu fossi Elena”

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Grande successo per l’Istituto di Istruzione Superiore “Palizzi-Mattei” di Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. Il cortometraggio “Se tu fossi Elena”, a cura del regista William Mussini, ha conquistato il primo premio nella sezione “Scuola Secondaria di II Grado” (Cinema) all’interno della prestigiosa quinta edizione del Concorso Internazionale di Teatro e Docufilm per le Scuole – Il festival, intitolato quest’anno “A passo lento, tracce sospese – si apprende dalla nota stampa. Il luogo racconta – ..””, si è svolto nei giorni 21, 22 e 23 maggio 2026 nella suggestiva cornice dell’Auditorium “Massimo Troisi” di Casalbuono (SA), organizzato dall’Istituto Omnicomprensivo di Montesano Sulla Marcellana – viene evidenziato sul sito web. Il cortometraggio è stato realizzato grazie a una solida rete istituzionale e associativa, con il patrocinio dell’Associazione Emily Abruzzo, del Premio letterario Emily e il fondamentale patrocinio del Comune di Vasto, in particolare l’Assessorato alla Cultura che ha riconosciuto l’alto valore civico dell’iniziativa inserita nei piani di sensibilizzazione e tutela dei diritti del territorio – Se tu fossi Elena è riuscito a trionfare tra le oltre 800 opere partecipanti, provenienti da contesti nazionali e internazionali e circa 200 opere in gara per la categoria delle scuole superiori di secondo grado – recita il testo pubblicato online. A ritirare il premio sul palco dell’Auditorium è stata la professoressa Teresa Maria Di Santo, referente del progetto – “Questo premio è il risultato di un percorso importante, coltivato in questi anni all’interno della scuola”, ha dichiarato visibilmente emozionata la Prof.ssa Di Santo durante la consegna del premio – riporta testualmente l’articolo online. Dedico questo riconoscimento interamente agli alunni della classe V AFS, che hanno affrontato il tema della violenza di genere e l’importanza di rompere il silenzio, riscoprire la gentilezza e fondare ogni legame sulla verità e sul rispetto reciproco – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo importante traguardo internazionale conferma l’eccellenza dell’IIS “Palizzi-Mattei” e la forza delle sinergie culturali nel rendere i giovani cittadini consapevoli e attivi attraverso l’arte e la riflessione sociale”.https://share – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. google/8lFgk8vMHWYe3oa09

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it