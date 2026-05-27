Vasto, Manifestazione d’interesse per la gestione del Lido Insieme

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Prosegue l’impegno del Comune di Vasto per un turismo sempre più accessibile e inclusivo – riporta testualmente l’articolo online. Il II Settore – Servizi alla Persona ha pubblicato una manifestazione di interesse rivolta agli Enti del Terzo Settore per l’affidamento della gestione del “Lido Insieme” per la stagione balneare 2026.La struttura, situata sul litorale di Vasto Marina, è un fiore all’occhiello delle politiche sociali cittadine, pensata specificamente per garantire la piena fruibilità della spiaggia a persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive – La Città di Vasto mira a confermare e potenziare un servizio essenziale che prevede:1)accessibilità totale: garantire la fruizione del litorale in un’area priva di barriere architettoniche e dotata di attrezzature idonee;2)assistenza qualificata: supporto costante da parte di personale specializzato per rispondere alle diverse esigenze degli utenti;3)inclusione attiva: organizzazione di laboratori, eventi e iniziative aperti a tutta la cittadinanza per favorire la socializzazione e l’integrazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Possono presentare domanda gli Enti del Terzo Settore con esperienza maturata nel campo delle attività sociali e dotati di staff qualificato – aggiunge testualmente l’articolo online. Le proposte progettuali saranno valutate sulla base di parametri che premiano la qualità dell’intervento, la formazione del personale e l’offerta di eventuali servizi aggiuntivi migliorativi.«Con il rinnovo del progetto ‘Lido Insieme’, la nostra città ribadisce la volontà di abbattere ogni ostacolo che limiti la vita sociale delle persone con fragilità» hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore Anna Bosco – «Vogliamo che la bellezza del nostro mare sia un diritto di tutti, non un privilegio – recita il testo pubblicato online. »Il servizio prenderà’ avvio in base all’avviso il 1° luglio 2026. Informazioni utili per il testo completo della manifestazione d’interesse e la relativa modulistica sono consultabili sull’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Vasto al seguente link:https://servizionline – hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsvasto/portale/albopretorio/getfile – aspx?SOURCE=DB&PARAM=31307&KEY=95702

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it