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Attualità

Vasto, Marco Frosini presenta a Vasto il romanzo “Il volo di Emma”

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Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Venerdì 12 giugno alle ore 17:30, ai Giardini di Palazzo d’Avalos a Vasto, Marco Frosini presenta il libro Il volo di Emma – viene evidenziato sul sito web. A dialogare con l’autore sarà Bruno Giangiacomo già sostituto Procuratore Generale della Repubblica di Roma, modererà l’incontro Teresa Maria Di Santo Presidente Associazione Emily Abruzzo – Il nuovo romanzo di Marco Frosini, autore e regista che ha trasformato una sceneggiatura mai realizzata in un’opera letteraria intensa e coinvolgente racconta la storia di Emma, una giovane ragazza alle prese con le fragilità, i sogni e le insidie del mondo contemporaneo – riporta testualmente l’articolo online. La presentazione offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino il percorso creativo dell’autore esarà un’occasione per dialogare con Marco Frosini sulle tematiche affrontate nell’opera e sul ruolo della letteratura come strumento di riflessione sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. «La presentazione di Il Volo di Emma rappresenta un appuntamento significativo per la nostra programmazione culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il romanzo di Marco Frosini – ha evidenziato il sindaco Francesco Menna – è un’opera che stimola la riflessione su temi attuali e delicati – Sostenere eventi dedicati alla letteratura significa creare occasioni di incontro tra autori e cittadini, favorendo la crescita di una coscienza civilesempre più attenta e partecipe – recita la nota online sul portale web ufficiale. »«La cultura rappresenta uno strumento fondamentale per promuovere consapevolezza, dialogo e crescita collettiva, e iniziative come questa – ha detto l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – confermano il valore della lettura come occasione di riflessione e confronto – Invito tutta la cittadinanza a partecipare aquesto importante momento culturale, che arricchisce la vita della nostra comunità.»

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it

 

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