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Vasto, Martedì 28 luglio il Consiglio Comunale

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Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Martedì 28 luglio si riunisce il Consiglio Comunale di Vasto – A darne notizia è il Presidente Marco Marchesani – L’assise Civica è stata convocata alle ore 7,45 in seduta di prima convocazione e alle ore 9 in seconda convocazione – si apprende dalla nota stampa. Questi i punti all’ordine del giorno:- Interrogazione presentata in data 15.07.2026, prot. n. 55153, dalla consigliera Alessandra Notaro,  in merito al Canile comunale di Vasto; – Interrogazione presentata in data 17.07.2026, prot, n.55706, dalla consigliera Dina Nirvana  Carinci, avente ad oggetto “Stato del nuovo canile di Vasto – criticità strutturali, gestionali e tutela  del benessere animale”; 

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it

 

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