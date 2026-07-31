Vasto, Mind Enterprises aprono il Vasto IILOVE Festival

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il 31 luglio torna a Vasto IILOVE Festival, quattro giorni di musica – si apprende dal portale web ufficiale. Si parte con i Mind Enterprises, progetto elettronico tra disco e synth che si è imposto sulla scena live europea grazie a un set energico e immediato – recita il testo pubblicato online. Il 1° agosto salgono sul palco Whitemary, tra le voci più riconoscibili dell’elettronica italiana, ed Eva Bloo, tra le nuove proposte della scena indipendente – si apprende dalla nota stampa. Il 16 agosto è la volta di Joan Thiele, reduce dal Festival di Sanremo e tra le artiste italiane più apprezzate degli ultimi anni – Con lei okgiorgio in dj set, tra gli artisti di riferimento della nuova elettronica presenti nei principali festival e club italiani e internazionali, insieme a Fabio Celenza e Tära, per una serata tra live e performance – recita la nota online sul portale web ufficiale. A chiudere il festival sarà l’Alba Elettronica del 17 agosto, novità di questa edizione, con il live de L’Agenda dei Buoni Propositi.Tra gli appuntamenti del 1° agosto ci sarà la Graffiti Battle, realizzata in collaborazione con Pulpa Festival: un format che mette al centro creatività, aggregazione e condivisione, seguendo il principio “No Competition, Just Style”. I partecipanti, suddivisi in squadre estratte sul posto, si alterneranno ogni dieci minuti nella realizzazione di un’opera collettiva su pannelli messi a disposizione dall’organizzazione – si apprende dalla nota stampa. Il programma completo: www.iilovefestival.itInstagram: @iilovefestival

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it